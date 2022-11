Szybka eksplozja i szybkie zgaśnięcie talentu Kurtza

Australijczyk nie miał problemów z zaaklimatyzowaniem się w najlepszej żużlowej lidze świata. W pierwszym sezonie dostał szansę we wszystkich meczach leszczyńskiej Unii. Wykręcił średnią 1,423 pkt./bieg, co było bardzo dobrym rezultatem dla debiutanta i zwiastowało, że z Kurtza będzie bardzo solidny zawodnik.

Kurtz odbudowuje się w eWinner 1. Lidze

Kurtz został wówczas wypożyczony do pierwszoligowego Orła Łódź. Pierwszy sezon nie należał do najbardziej udanych, bo pojechał na poziomie takim, jak wtedy, gdy debiutował na zapleczu PGE Ekstraligi, ale w drugim roku startów pokazał na co go stać. Ze średnią 2,194 pkt./bieg był piątym najskuteczniejszym zawodnikiem eWinner 1. Ligi.