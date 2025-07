Późnym wieczorem gruchnęły informacje o Błachowiczu i Gamrocie. Nagłe poruszenie

Obecność zarówno "Cieszyńskiego Księcia", jak i "Gamera" na kolejnych wydarzeniach i konferencjach sprawia, że nie brakuje chętnych do rozmowy i wspólnego zdjęcia. Teraz kibice polskich zawodników UFC będą mieli okazję do tego, aby po raz kolejny posłuchać, co ich idole mają do powiedzenia i to w zdecydowanie luźniejszej konwencji. Wszystko za sprawą programu Rafała Paczesia, łódzkiego komika.