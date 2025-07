Przejście Rashforda to nie wszystko. Kolejny ruch w planach, Lewandowski i Szczęsny zachwyceni

Piłkarze FC Barcelona aktualnie przebywają w Azji, gdzie odbywają letnie tournée. W niedzielę rozegrali pierwszym sparing zakończony zwycięstwem 3:1 nad Vissel Kobe. W barwach mistrza Hiszpanii okazję do nieoficjalnego debiutu miały nowe nabytki klubu - Joan Garcia , Marcus Rashford oraz Roony Bardghji . Ten ostatni błysnął chyba najbardziej, bo w drugiej połowie popisał się premierową bramką. Utalentowany pomocnik wykorzystał dogranie Roberta Lewandowskiego i płaskim uderzeniem w 77. minucie pokonał golkipera japońskiego zespołu. W drugiej połowie bramki Barcelony strzegł Wojciech Szczęsny .

Wspomniany już Rashford jest najnowszym nabytkiem Barcelony. Wypożyczony z Manchesteru United skrzydłowy stanowi swoiste zastępstwo dla Nico Williamsa, co do ściągnięcia którego Katalończycy byli wyjątkowo zdeterminowani. Barcelonie nie udało się również sprowadzić Luisa Diaza - zawodnik Liverpoolu na dniach ma sfinalizować swoje przenosiny do Bayernu Monachium.