Piłkarze Lecha Poznań dowiedzieli się już w Reykjaviku. Zaliczone jednak 6:1

Lech Poznań dzięki zeszłotygodniowej wygranej 7:1 z islandzkim Breidablikiem jest już praktycznie pewny awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów . Rewanż w Islandii dla mistrza Polski będzie już formalnością, a dla trenera Nielsa Frederiksena znakomitą okazją do wypróbowania innych rozwiązań personalnych i taktycznych.

"Kolejorz" przechodząc mistrza Islandii ma już zapewniony udział co najmniej w fazie ligowej Ligi Konferencji. W Poznaniu jednak oczekiwania są znacznie większe, a niektórzy optymiści marzą nawet o Lidze Mistrzów. Droga do "piłkarskiego raju" jest jednak bardzo wyboista, a kolejny przeciwnik Lecha będzie stanowił ogromne wyzwanie.

Jeżeli w środowym rewanżu nie dojdzie do bezprecedensowego trzęsienia ziemi, Lech w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzy się z serbską Crveną zvezdą Belgrad. Jest to rywal ze zdecydowanie wyższej półki, który na arenie krajowej stał się absolutnym hegemonem. Mistrz Serbii jest również stałym bywalcem europejskich pucharów - w ostatnich dwóch sezonach dostawał się do zasadniczych faz Ligi Mistrzów, a przez wcześniejsze trzy lata bardzo dobrze radził sobie w rozgrywkach Ligi Europy.