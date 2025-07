Jasmine Paolini wypada z gry o tytuł. Porażka Włoszki w Montrealu ze 110. tenisistką świata

To dopiero trzeci dzień głównych zmagań podczas turnieju WTA 1000 w Montrealu i pierwszy, w którym rywalizują rozstawione tenisistki, a mimo to nie brakuje zaskakujących rozstrzygnięć. Do jednego z nich doszło kilkanaście minut temu, na korcie centralnym. Z singlowymi rozgrywkami pożegnała się Jasmine Paolini. Włoszka doznała sensacyjnej porażki w starciu z będącą na 110. miejscu w rankingu Aoi Ito. Pojedynek dostarczył sporej dramaturgii. Losy awansu ważyły się do ostatniej piłki.