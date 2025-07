Iga Świątek powraca do rywalizacji po dwutygodniowej przerwie. Polka miała czas, by podelektować się zwycięstwem na Wimbledonie, na dodatek odpoczywała nad polskim morzem. W ubiegłym tygodniu wróciła już do treningów, a kilka dni później udała się do Kanady na turniej WTA 1000 w Montrealu. Nasza reprezentantka miała zatem trochę czasu, by przyzwyczaić się do zmiany nawierzchni. Czekała ją bowiem transformacja z kortów trawiastych na twarde.