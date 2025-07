"To nie jest relacja psychoterapeutyczna. Ta praca wygląda inaczej" - to cytat, który zapewne najbardziej przykuje uwagę oglądających wspomniany trailer. Psycholożka sportowa opowiedziała o funkcjonowaniu teamu raszynianki, wspomniała o takiej sytuacji jak jazda hulajnogą Wima Fissette'a do sklepu po płatki na owsiankę, które się skończyły, a jej podopieczna miała chęć jej zjedzenia. "Każdy z nas by to zrobił, bo tak funkcjonuje zespół" - podkreśliła Abramowicz.