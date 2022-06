Sztukmistrz z Lublina. Daje zawodnikom to coś

Michał Marmuszewski dotąd nie był znaną postacią na rynku tunerskim. Robił głowice do silników Ryszarda Kowalskiego, ale nie było słychać, żeby ktoś startował na jego autorskich silnikach. Dopiero rok temu pojawiły się informacje, że Marmuszewski stoi za przebudzeniem Krzysztofa Buczkowskiego. Teraz jednak ruszyła lawina.

Tungate kolejnym klientem Marmuszewskiego

W miniony weekend kolejny zawodnik włożył do ramy silnik MMX. Efekt był piorunujący. Rohan Tungate wygrał wszystkie swoje biegi w meczu Stelmet Falubazu z H.Skrzydlewska Orzeł Łódź (57:33).

Marmuszewski to kolejny, po Jacku Rempale, nowy gracz na rynku tunerskim. Być może jego pojawienie się sprawi, że zawodnicy przestaną bać się mówić, co tak naprawdę myślą o silnikach niektórych inżynierów. Zwracał na to ostatnio uwagę Krzysztof Cegielski.

Do tego namawia zawodników Cegielski

W trakcie transmisji z Falubazu Cegielski mówił o pokrętnych tłumaczeniach żużlowców dotyczących silników. - Od dwóch lat nie usłyszałem od żadnego zawodnika, że ma słabe silniki. Wszyscy kręcą i lawirują, mówiąc, że nie mogą się dopasować, bo raz jest ciepło, a raz zimno. Niektórzy od marca próbują się dopasować i nie potrafią. Nikt nie chce szczerze powiedzieć, że nie ma szybkich silników, a z tymi, co ma, nie da się nic zrobić. To pokłosie tego, że tunerzy wypracowali sobie mocną pozycję. Mamy rynek tunerów, którym zawodnicy boją się podskoczyć, żeby ktoś inny nie zajął ich miejsca w kolejce. Trzymają się konkretnych nazwisk rękami i nogami - mówił Cegielsk.

Z tymi nowymi opcjami, z Marmuszewskim i Rempałą, zawodnicy zyskują jednak nowe możliwości. Maksym Drabik, Jarosław Hampel i Dominik Kubera, którzy wcześniej jeździli wyłącznie na Kowalskim, teraz przesiedli się na Marmuszewskiego. Hampel po drodze próbował jeszcze silników Flemminga Graversena.

Za chwilę do drzwi warsztatu sztukmistrza z Lublina zapukają pewnie Dawid Lampart i Mateusz Ciernika. Ich wyniki też mocno poszły w dół, więc przesiadka na Marmuszewskiego wydaje się logicznym rozwiązaniem. On daje zawodnikom to, czego potrzebują.