Półtora miesiąca temu złamał kręgosłup i już wrócił

Ciekawych podtekstów do tej potyczki nagromadziło się całe mnóstwo. Rewanż mistrza z wicemistrzem Polski wiązał się z przyjazdem do Lublina macierzystego zespołu Bartosza Zmarzlika.

Motor otrząsnął się po gongu

Stal nie bez przyczyny nazywana jest najbardziej niewdzięczną drużyną w gronie PGE Ekstraligowców i postrachem faworytów. W kozim grodzie zawody jeszcze dobrze nie zdążyły się rozkręcić, a Stal prowadziła 5:1. Podrażnieni obrońcy tytułu nie chwiali się zbyt długo na nogach. Po szybkim "gongu", od razu skoczyli "fikającemu" rywalowi do gardła i niczym wytrawny bokser trzymali go na dystans. Klasą dla siebie był Zmarzlik, który po przegranych wyjściach spod taśmy, na trasie wychodził ze skóry, żeby przedrzeć się na czoło stawki. Z przeciwnikami radził sobie równie szybko, co Lennox Lewis, albo Lamon Brewster w pamiętnych pojedynkach z Andrzejem Gołotą.