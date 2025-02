Spłacili długi i wdrożyli plan oszczędnościowy

W Ostrowie stawali na rzęsach, żeby zebrać potrzebne środki i spłacić zobowiązania. To się w końcu udało, lecz jednocześnie zostali zmuszeni do zawarcia dużo niższych umów na kolejne zmagania . W ten sposób stracili Tobiasza Musielaka. Odszedł również Gleb Czugunow, dla którego od samego początku najważniejszy był powrót do klasy wyżej.

- Tobiasz Musielak dostał lepszą ofertę i lepsze warunki, więc zdecydował się z nich skorzystać. Z kolei Gleb nie ukrywał, że chce wrócić do Ekstraligi. On mówił nam o tym przychodząc do Ostrowa i liczyliśmy się z tym, że jak dostanie ofertę, to pewnie go u nas nie będzie - wyjaśnia Waldemar Górski, prezes klubu na łamach Tygodnika Żużlowego.