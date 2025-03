Rewolucja w polskim klubie. Biznesmen tworzy nowy projekt

Jan Konikiewicz, współzałożyciel One Sport, promotora cyklu Tauron SEC i IMP, ma przed sobą nowe zadanie. Po tym, jak trzasnął drzwiami i odszedł z Discovery, podjął się współpracy z Orłem Łódź. W klubie z centralnej Polski został dyrektorem zarządzającym. Los Orła do niedawna wisiał na włosku, a właściciel Witold Skrzydlewski chciał sprzedać go za przysłowiową złotówkę. To efekt napiętych relacji między nim oraz kibicami i miastem. - Wiem, co go boli, co w ostatnich latach najbardziej dawało się we znaki i nad czym trzeba pracować w pierwszej kolejności - mówi Konikiewicz.