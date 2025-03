W środku nocy ogłosili ws. meczu Świątek - Garcia. Jest oficjalny komunikat organizatorów

Iga Świątek już dwukrotnie wygrywała turniej BNP Paribas Open, czyli zmagania rangi WTA 1000 w Indian Wells. Polka triumfowała w 2022 i 2024 roku. W tym sezonie raszynianka może przejść do historii jako pierwsza kobieta, która wygra singlowe rozgrywki co najmniej trzy razy. Z racji wolnego losu, nasza tenisistka nie rywalizowała w pierwszej rundzie. 23-latka czekała cierpliwie na swoją przeciwniczkę w drugiej fazie. Ta została wyłoniona w środę, poprzez starcie Caroline Garcia - Bernarda Pera .

Okazało się, że reprezentantka Polski zmierzy się ze swoją dobrą znajomą - Caroline Garcią, u której niedawno gościła w podcaście. Zawodniczka z Francji pokonała Amerykankę 6:3, 6:4. Chociaż mistrzyni WTA Finals 2022 nie znajduje się obecnie w najlepszej formie, to zawsze potrafi wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności podczas rywalizacji z Igą. Ich przedostatni mecz, rozegrany w październiku 2023 roku w Pekinie, toczył się na znakomitym poziomie. Garcia była już o dwie piłki od pokonania Świątek, ale ostatecznie nasza tenisistka triumfowała po trzysetowej batalii. W zestawieniu H2H jest aktualnie 4-1 dla Polki. Pytanie, czy Caroline stać na to, by znów mocno postawić się raszyniance. Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem.