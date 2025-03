Reprezentant Polski wyrzucony z kadry. Wstawił się za nim kolega

Zarząd Główny PZM jednogłośnie zdecydował o wyrzuceniu Macieja Janowskiego z reprezentacji Polski. Spowodowane to było przedwczesnym opuszczeniem zgrupowania na Malcie bez zgody trenera. Zawodnik wrócił na zgrupowanie, ale to nie dało nic.

„Niesłuszna decyzja”. Kowalski murem za Janowskim

33-latek wyjaśnił, że jego pilny wyjazd był konieczny ze względu na odbiór nowego paszportu oraz angielskiej wizy. Dodatkowo, na uroczystości ślubnej jednego z jego głównych sponsorów nie wypadało mu się nie pojawić.



- Moim zdaniem była to niesłuszna decyzja. Pomijając fakt, że na co dzień jesteśmy w jednej drużynie i mogłem obserwować sytuację z bliska, uważam, że nie było ku temu podstaw, nie zrobił nic złego. Znam go dobrze i wiem, że to zawodnik i człowiek, który nie opuściłby zgrupowania bez ważnego powodu. Gdyby zrobił to ktoś inny, mógłbym mieć wątpliwości, ale jestem pewien, że Maciek nie opuściłby kadry bez istotnej przyczyny - mówi Bartłomiej Kowalski w programie "Home Track", Mateusza Kędzierskiego.