Szukają sposobu, jak zablokować ten start. Kibice naciskają

Maciej Janowski w lutym samowolnie opuścił zgrupowanie kadry na Malcie. Zrobił to, bo chciał być na ślubie sponsora. Zrobił to, choć selekcjoner Rafał Dobrucki ostrzegał go o grożących mu konsekwencjach. Dzień po ucieczce Janowski wrócił, bo zorientował się, że zrobiła się wielka afera. Zarząd Główny PZM zdążył go jednak wyrzucić z reprezentacji.

Kibice nalegają. Maciej Janowski ma jechać w Złotym Kasku

Kibice i część opinii publicznej wzięli stronę zawodnika. Domagają się nawet jeśli nie przywrócenia do kadry, to chociaż umożliwienia startu w Złotym Kasku. I tu jest problem, bo jeśli PZM i GKSŻ zgodzą się na start krnąbrnego gwiazdora, to umożliwią mu start w eliminacjach do Grand Prix i SEC. A tam będzie reprezentował Polskę, co w obecnej sytuacji będzie co najmniej dziwne.

Związkowi działacze w prywatnych rozmowach zauważają, że jeśli Janowski zajmie w Złotym Kasku miejsce dające przepustkę do eliminacji, to w zasadzie wyjdzie na to, że za swoją dezercję w ogóle nie został ukarany. Żużlowiec już skomentował swoje wyrzucenie z reprezentacji i mówił, że "nie będzie się nigdzie pchał na siłę". Natomiast na starcie w Grand Prix mu zależy. Jednak w GP reprezentuje nie tylko siebie, ale przede wszystkim kraj. A związek ma problem z jego zachowaniem i nie wie, co zrobić.

Maciej Janowski w Złotym Kasku, ale bez prawa startu w eliminacjach Grand Prix

Kiedy Janowski opuszczał zgrupowanie, usłyszał od trenera, że może nie być nominowany do Złotego Kasku. Jednak skreślenie z listy kadrowiczów nie jest równoznaczne z brakiem nominacji. Dlatego nazwisko Janowskiego wciąż jest w grze, a kibice naciskają. Reklama

Z naszych informacji wynika, że w PZM może być rozważany scenariusz, w którym Janowski otrzyma zaproszenia do startu w Złotym Kasku. Jednak równocześnie zostanie doprecyzowany regulamin zawodów. Działacze zabezpieczą się na wypadek, gdyby Janowski zajął jedno z miejsc dających prawo startu w eliminacjach.

Reklama Alexander Bublik - Yosuke Watanuki. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

PZM i trener kadry liczą na to, że Janowski się opamięta i przeprosi

Oczywiście nic nie jest przesądzone. To tylko jedna z opcji, które są na stole. Równie wielu zwolenników ma rozwiązanie, by nie robić cyrku i w ogóle nie zapraszać Janowskiego. Zwłaszcza że wtedy, kiedy miał okazję, to nie posypał głowy popiołem. Nie zrobił tego na spotkaniu z prezesem PZM Michałem Sikorą w Warszawie. Nie zrobił tego również w rozmowie telefonicznej z trenerem Dobruckim.

Kilka dni po tej rozmowie udzielił wywiadu WP SportoweFakty, gdzie mówił o "dobrych rozmowach" z Dobruckim, ale z naszych ustaleń wynika, że druga strona może mieć inne zdanie. Zabrakło tego jednego magicznego słowa "przepraszam".

W PZM wciąż mają nadzieję, że zanim zostanie ogłoszona lista startowa Złotego Kasku, to Janowski zdobędzie się na odwagę, przyzna, że popełnił błąd i w końcu przeprosi za swoje zachowanie. Wtedy można by zamknąć całą sprawę. Zawodnik pojechałby w Złotym Kasku, a potem zostałby przywrócony do kadry. I miałby szansę na start w finale Speedway Nations. Reklama

Maciej Janowski z Patrykiem Dudkiem na plecach. Zgrupowanie kadry na Malcie. / polskizuzel.pl / materiały prasowe

Zgrupowanie kadry na Malcie. Na pierwszym planie Patryk Dudek i Maciej Janowski. / polskizuzel.pl / materiały prasowe