Otrzymał drugą szansę. Kolejnej już nie będzie?

Nadchodzące starcie ZOOLeszcz GKM-u z Fogo Unią zapowiada się niezwykle ekscytująco. Obie drużyny skazywane są przez ekspertów na walkę o utrzymanie, a ponadto nie zaczęły one sezonu w najlepszym stylu. Grudziądzanie na inaugurację jedynie zremisowali z osłabionym brakiem Kacpra Woryny Tauron Włókniarzem. Z kolei leszczynianie niemiłosiernie męczyli się z Cellfast Wilkami i choć ostatecznie wygrali, to nie mieli wówczas powodów do zadowolenia.