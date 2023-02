Mistrz ze skazą. To on miał dostarczyć truciznę

Waterman: miłość do żużla zrodziła się w Neapolu

Na żużlu zaczął jeździć pod koniec II wojny światowej. Służył w Afryce Północnej, brał też udział w inwazji aliantów na Włochy. Z powodu ran po odłamkach został uznany za niezdolnego do służby. Wtedy został wysłany do Pozzuoli. Tam pracował jako kierowca, tam też wszedł w świat wyścigów motocyklowych. Brał w nich udział. W jednym z nich, po upadku, rozdarł mu się kombinezon na plecach. To po tamtym zdarzeniu nadano mu przydomek "Split".

Będąc we Włoszech zaangażował się też w budowę toru żużlowego w Vomero, dzielnicy Neapolu. Potem miał przerwę. Przeniesiono go do Palestyny, potem do Niemiec. Będąc tam, napisał do menadżera Wembley Lions list z prośbą o wypróbowanie go w drużynie. W 1947 roku został zawodnikiem klubu i tak to się zaczęło.