Meczu nie było, bo komisarz poszedł na obiad

Dariusz Ostafiński Żużel

W niedzielę na wieżyczkę sędziowską wraca Jerzy Najwer. Arbiter przez miesiąc nie był obsadzany. To była kara za to, że sprzeciwił się swoim przełożonym. Najwer nie chciał się zgodzić na próbę toru przed meczem Cellfast Wilków ze Stelmet Falubazem. Ogłosił walkower, twierdząc, że tor nie nadaje się do jazdy. Wcześniej zrobił obchód, a całą żużlową Polskę obiegły obrazki z sędzią wbijającym śrubokręt.

