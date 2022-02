Legenda grzmi! „Młodzi są teraz rozpieszczeni”

Piotr Kaczorek Żużel

Chris Harris to niekwestionowana legenda światowego żużla. Zwycięzca jednej rundy cyklu Grand Prix jest znany z widowiskowej jazdy i walki do ostatnich metrów. W rozmowie z brytyjskim tygodnikiem Speedway Star wypowiedział się na temat młodych zawodników. - Co mnie frustruje, to fakt, że część z młodych, która się przebija, jest rozpieszczona – stwierdził 40-letni żużlowiec.

Zdjęcie Chris Harris uważa, że część młodych zawodników jest obecnie rozpieszczona / ZUMA / Newspix