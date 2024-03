Kibice dumni z prezesa. Modlą się tylko o jedno

Kryterium Asów w Bydgoszczy było tak naprawdę starciem zawodników miejscowej Polonii z PGE Ekstraligą. W zawodach nie wziął udziału żaden z ligowych przeciwników klubu Jerzego Kanclerza. Miało to oczywiście jasny cel - uniknąć tego, by goście mieli zbyt dobrą znajomość toru przy Sportowej. Za to gospodarze mogli przekonać się, że są w stanie powalczyć nawet z najlepszymi na świecie. I ten test wypadł całkiem okazale. Kibice Polonii są bardzo zadowoleni.

