Grupa Azoty ma dość. Co dalej z Unią Tarnów?

Czy Grupa Azoty zostanie z Unią Tarnów?

Sęk jednak w tym, że brakuje chętnych firm, które mogłyby wesprzeć spółkę. Przekaz z Grupy Azoty pozostaje zaś niezmienny. - Wszyscy, jak już mówiłem rok temu, liczą na to, że Grupa Azoty, jako dobry i hojny sponsor będzie utrzymywać sekcję żużlową oraz tarnowski sport i my to czynimy. Niemniej jednak dalej czujemy, że jesteśmy w tym wszystkim sami. Jest to dla nas w zarządzie sytuacja trudna i głęboko zastanawiamy się co dalej. Co prawda w zasadzie jesteśmy zdecydowani na kontynuowanie modelu z poprzedniego roku, że my na swoje barki bierzemy utrzymanie samej kadry zawodniczej, ale jeszcze ostateczne decyzje nie zapadły i oczekujemy ruch ze strony innych podmiotów - przekazał na antenie radia RDN Małopolska Zbigniew Paprocki, dyrektor generalny i członek Grupy Azoty.