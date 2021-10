Gala PGE Ekstraligi 2021. Młody talent w szoku! Gortat go zaskoczył

Od kilku dobrych lat rozgrywki PGE Ekstraligi oficjalnie kończą się wraz z organizacją uroczystej Gali PGE Ekstraligi. Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w 2015 roku. Od tego czasu rokrocznie wybierani są zawodnicy oraz trenerzy w pięciu kategoriach: Niespodzianka Sezonu 2021, Najlepszy Junior Sezonu 2021, Najlepszy Trener/Menedżer Sezonu 2021, Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu 2021 i Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu 2021.



Ratajczak w szoku

Kibice z całej Polski zacierali ręce i oczekiwali ostatecznych rozstrzygnięć, a ci z ekstraligowych miast trzymali kciuki za przedstawicieli swoich klubów. Imprezę poprowadzili: Tomasz Dryła (dziennikarz Canal+) oraz Gabi Drzewiecka (dziennikarka telewizyjna i radiowa). Jak co roku, cała organizacja wydarzenia mogła się podobać. Jeszcze przed Galą poinformowano, że zdolny junior Damian Ratajczak otrzymał stypendium od fundacji Marcina Gorgata, byłego koszykarza, a obecnie menedżera Rohana Tungate'a.



- Chcielibyśmy pomóc najlepszym i najbardziej utytułowanym w polskiej lidze. Dlatego moja fundacja "Mierz Wysoko" postanowiła jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w Polsce wynagrodzić małym stypendium. Do tego będziemy starali się wesprzeć go marketingowo i PR-owo - powiedział Gortat o Damianie Ratajczaku, juniorze Fogo Unii Leszno, który w 2021 roku zadebiutował w PGE Ekstralidze. 16-latek w kilku spotkaniach zaprezentował duży potencjał.



Reklama

Cieślak wyróżniony. Kto jeszcze?

Nagroda specjalna (Złoty Szczakiel) powędrowała w ręce Marka Cieślaka, który jako selekcjoner reprezentacji Polski świętował z Biało-Czerwonymi ogromne sukcesy. Doświadczony szkoleniowiec podziękował wszystkim, z którymi miał przyjemność współpracować. Lista oczywiście była bardzo długa. Na scenie pojawili się jeszcze Paweł Przedpełski, Jakub Miśkowiak, Andrzej Rusko (w imieniu Daniela Bewleya), Jacek Ziółkowski, Artiom Łaguta i Bartosz Zmarzlik.

Nagroda Specjalna - Złoty Szczakiel: Marek Cieślak

Niespodzianka Sezonu 2021: Paweł Przedpełski

Najlepszy Junior Sezonu 2021: Jakub Miśkowiak

Wyścig Sezonu 2021: finałowy mecz PGE Ekstraligi pomiędzy Motorem a Betard Spartą i popis Daniela Bewleya

Najlepszy Trener/Menedżer Sezonu 2021: Jacek Ziółkowski

Najlepszy Zagraniczny Zawodnik Sezonu 2021: Artiom Łaguta

Najlepszy Polski Zawodnik Sezonu 2021: Bartosz Zmarzlik

Drużyna Sezonu 2021: Betard Sparta Wrocław



Zdjęcie Marcin Gortat /Zbigniew Czyż /INTERIA.PL