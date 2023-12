Cała prawda o jego talencie. To go hamuje

ROW wciąż w niego wierzy. Czy Trześniewski odpali?

W całym sezonie jeszcze nigdy Trześniewski nie dobił do średniej biegowej w wysokości 1,000. Brakowało mu kilku punktów zarówno w sezonie 2022, jak i 2023. Punkt na bieg uzyskał tylko w 2021 roku, ale nie jest to zbyt miarodajna statystyka, ponieważ wystąpił tylko w czterech spotkaniach, w dwunastu wyścigach. Po tym sezonie mówiło się, że ROW ma brylant . Na razie zawodnik, poza pojedynczymi przebłyskami, tego nie potwierdził. Co ciekawe, Trześniewski nie pochodzi z Rybnika, tylko z Opola. Na treningi do Rybnika uczęszczał dlatego, że w swoim mieście nie miał możliwości odbywania treningów na minitorze. Czy odpali i ROW będzie miał z niego pociechę? Nie można tego wykluczyć, w końcu mówimy o zawodniku, który w lipcu 2024 roku będzie obchodził dopiero swoje 19. urodziny . Ma czas, jednak przygoda juniorska mija szybko. Jedno jest pewne - musi opuścić go pech, kilka upadków wyhamowało rozwój młodego żużlowca.

Brak ofert z PGE Ekstraligi. Nawet Betard Sparta Wrocław o nim zapomniała

Po sezonie 2022 prezes Andrzej Rusko zaciekle walczył o Trześniewskiego. Zawodnik bardzo chciał transferu, tłumaczył, że w Rybniku dostaje małe pieniądze i nie może się rozwijać. Po kilku tygodniach przepychanek doszedł jednak do porozumienia z prezesem ROW-u, Krzysztofem Mrozkiem. Temat przenosin do Wrocławia nie powrócił, mimo że Sparta pilnie potrzebowała juniora. W środowisku też nie padały nazwy innych ekstraligowych klubów zainteresowanych 18-latkiem.



Punkty juniora mogą być na wagę złota. Mrozek zbudował naprawdę silną drużynę na następny sezon. ROW jest wymieniany w gronie faworytów do awansu. Jeśli Trześniewski zacznie regularnie punktować na poziomie 5-6 punktów, to o wygraną w Speedway 2. Ekstralidze będzie zdecydowanie łatwiej. Może on zrobić różnicę i walnie przyczynić się do powrotu rybnickiego klubu do elity.