Wisła Płock - Zagłębie Lubin w 6. kolejce PKO Ekstraklasy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 25 sierpnia 2025 godz. 19:00W poniedziałek, 25 sierpnia 2025 roku, o godzinie 19:00 na Orlen Stadionie w Płocku odbędzie się mecz 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a KGHM Zagłębiem Lubin. Wisła Płock, beniaminek ekstraklasy, imponuje formą, zajmując obecnie 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów i bilansem bramkowym 8:2 . Z kolei Zagłębie Lubin plasuje się na 12. pozycji, co sprawia, że gospodarze są faworytem nadchodzącego spotkania. To starcie zapowiada się jako emocjonujące, zwłaszcza że Wisła Płock prezentuje solidną formę na własnym stadionie, a Zagłębie Lubin będzie dążyć do poprawy swojego bilansu punktowego po słabszym początku sezonu. Zapraszamy na relację na żywo.