Polska - Kenia w mistrzostwach świata w siatkówce kobiet. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 25 sierpnia 2025 godz. 15:3025 sierpnia Polska zmierzy się z Kenią w mistrzostwach świata siatkarek. Biało-Czerwone uchodzą za faworytki, ale rywalki sprawiły podczas tych mistrzostw sporo problemów reprezentacji Niemiec, więc nie można ich lekceważyć. Spotkanie będzie okazją do sprawdzenia formy Polek i zdobycia kolejnych punktów w turnieju. Kibice liczą na skuteczną grę w ataku i stabilną zagrywkę, a mecz zapowiada się jako widowisko pełne energii i emocji, w którym każdy set może dostarczyć ciekawych rozstrzygnięć. Zapraszamy na relację na żywo.