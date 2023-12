Kręta droga wschodzącej gwiazdy. Teraz Polak mógł ostro licytować

Wojdyło po dwóch latach przerwy wrócił do Cellfast Wilków Krosno. Wrócił do klubu, który odzyskał go dla żużla. Czas pokazał, że było warto, bo Polak z roku na rok umacnia swoją pozycję na zapleczu PGE Ekstraligi. Skończył właśnie starty jako zawodnik U24 i odszedł z Innpro ROW-u Rybnik, ale mocno kusiły go inne kluby. Oprócz Wilków mówiło się o poważnych ofertach ze strony Energi Wybrzeża Gdańsk oraz InvestHousePlus PSŻ-u Poznań.



Szybka Kontra. To jest przepaść finansowa. Kolejny klub na skraju upadku. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Wojdyło od zawsze miał talent i trudny charakter

Wychowanek Stali Rzeszów zadebiutował w lidze w sezonie 2016. Rok później na poziomie I ligi przywoził już naprawdę solidne punkty, było widać, że ma talent. Nie mógł jednak rozwinąć skrzydeł z powodu różnych tarć z działaczami. Trudny charakter dawał się we znaki, jednak nie można o wszystko obwiniać młodego chłopaka. W tamtych czasach klub z Podkarpacia nie funkcjonował tak dobrze, jak teraz. Na Wojdyłę nałożono nawet karę w wysokości 25 tysięcy złotych za brak eksponowania sponsorów. To oczywiście istotna sprawa, ale który 18-latek o tym myśli?



Przebąkiwał o zakończeniu kariery. Po sezonie 2017 opuścił Stal i za 60 tysięcy złotych dołączył do Betard Sparty Wrocław. Klub w specjalnym komunikacie wyjaśnił, że zawodnik zimą przeszedł szereg testów pod okiem sztabu szkoleniowego i z początkiem marca podpisał kontrakt. Złapał Pana Boga za nogi? Nic z tych rzeczy. Pierwszy sezon miał obiecujący, w drugim przegrał rywalizację o skład z Przemysławem Liszką, nie rozmawiał z kolegami.

Jest po słabym sezonie, a kluby się o niego biją. Szokujący powód



Wojdyło usiadł wtedy do stołu w celu wynegocjowania nowej umowy w Sparcie. Oczekiwał kontraktu zawodowego i lepszych warunków, również finansowych (wcześniej miał amatorski). Na to władze wrocławskiego klubu się nie zgodziły, a po porozumieniu z braćmi Curzytkami, całkowicie odpuściły Wojdyłę. Żużlowiec nie miał innych ofert, więc wyjechał do Irlandii, gdzie pracował w warsztacie samochodowym. Właśnie stamtąd został wyciągnięty przez Cellfast Wilki Krosno.



Cellfast Wilki Krosno i reaktywacja Wojdyły

Drużyna z Krosna wówczas rywalizowała tylko na szczeblu drugoligowym. Wojdyło tam się odbudował, notując pierwszy bardzo dobry i równy sezon w swoim wykonaniu (ostatni sezon był juniorem). Później, przepis o zawodniku do lat 24 spadł mu z nieba, ponieważ otworzył mu drzwi do jazdy w I lidze. Był jednym z solidnych młodych seniorów. Po sezonie dostał kilka ofert i zdecydował się na transfer do ROW-u Rybnik, gdzie spędził dwa dobre sezony. Za rok Wojdyło będzie miał już 25 lat.



Wraca do Wilków, które podczas tej krótkiej rozłąki posmakowały nawet jazdy w PGE Ekstralidze. Działacze po spadku zbudowali młody zespół, opierając go na ambitnych zawodnikach. Właśnie trwa zgrupowanie i po różnych zdjęciach czy filmikach w social mediach widać, że Wojdyło znalazł wspólny język z kolegami. Będzie liderem?



Patryk Wojdyło. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Wojdyło / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski