Patryk Dudek krok od mistrzostwa Europy. Nowy rywal depta Polakowi po piętach

To był mroźny wieczór w Lesznie. Pomimo wciąż trwającego lata, wielu kibiców zasiadających na trybunach przyodzianych było w zimową odzież. Ci, którzy na stadion im. Alfreda Smoczyka wybrali się w bluzach, później tego żałowali. Plusy są takie, że w bardzo zimnej aurze, sędzia Tomas Topinka bardzo sprawnie przeprowadzał zawody. Nic dziwnego, bo nad Lesznem zapowiadano deszcze i te faktycznie spadły w trakcie trzeciej serii startów, ale był niegroźny i szybko przeszedł bokiem.

Kibiców nie rozgrzało także to, co działo się na torze. W pierwszej serii wiało nudą, a najczęściej wygrywali ci, którzy stawali na polu D. Na stracenie skazani byli zawodnicy startujący z pola C. W dalszej części zawodów było kilka ciekawych wyścigów.

Żużel. Korespondencyjny pojedynek Dudka z Madsenem i Woryną

Od początku zawodów wszystkie oczy były zwrócono na Patryka Dudka, Kacpra Worynę i Leona Madsena, to złoty medal SEC miał się rozstrzygnąć właśnie pomiędzy wspomnianą trójką. W rundzie zasadniczej najlepiej radził sobie Patryk Dudek.

Fatalnie zawody rozpoczął Kacper Woryna, bo w swoich dwóch pierwszych wyścigach przyjeżdżał ostatni. Na szczęście dla polskich kibiców, Woryna wygrał swój trzeci bieg i "wrócił do żywych". To było tylko chwilowa zwyżka formy. Na koniec czwartej serii Woryna znów przegrał i tym samym pożegnał się ze złotym medalem cyklu SEC.

Żużel. Patryk Dudek bliski zwycięstwa w cyklu SEC. Lebiediew depta mu po piętach

Bezpośredni awans do finałowego biegu uzyskali Andrzej Lebiediew oraz Patryk Dudek Łotysz wygrał rundę zasadniczą. Łotysz wysforował się na najgroźniejszego rywala Patryka Dudka do zdobycia złotego medalu SEC.

Z kolei do barażu awansowali Grzegorz Zengota, Nazar Parnicki, Tom Brennan oraz Michael Jepsen Jensen. W tymże wyścigu wygrał Parnicki, a genialny bój o drugą pozycję stoczyli Grzegorz Zengota i Tom Brennan. Brytyjczyk okazał się sprytniejszy.

W finale zwyciężył Patryk Dudek przez Parnickim, Lebiediewem i Brennanem.

Patryk Dudek tym samym jest o krok od mistrzostwa Europy. Ma obecnie 6 punktów przewagi nad Łotyszem. Finał cyklu SEC odbędzie się 19 września w Pardubicach.

Klasyfikacja:

Patryk Dudek 14 (1, 3, 2, 2, 3, 3)

Nazar Parnicki 12 (0, 3, 2, 3, 2, 2)

Andrzej Lebiediew 15 (3, 2, 3, 3, 3, 1)

Tom Brennan 9 (1, 1, 3, 3, 1, 0)

Grzegorz Zengota 11 (3, 2, 2, 2, 2)

Michael Jepsen Jensen 9 (2, 0, 2, 3, 2)

Mateusz Cierniak 7 (0, 3, 1, t, 3)

Szymon Woźniak 7 (1, 2, 3, 1, 0)

Przemysław Pawlicki 7 (3, 1, 1, 1, 1)

Piotr Pawlicki 7 (2, 2, 0, 2, 1)

Leon Madsen 7 (2, 1, 0, 2, 2)

Kacper Woryna 6 (0, 0, 3, 0, 3)

Vaclav Milik 6 (2, 3, 1, 0, 0)

Norick Bloedorn 5 (3, 1, 0, 1, 0)

Dimitri Berge 3 (1, 0, 1, 1, 0)

Timo Lahti 2 (0, 0, 0, 1, 1)

Antoni Mencel 0 (0)

Bieg po biegu:

Prz. Pawlicki, Madsen, Woźniak, Lahti Lebiediew, Jepsen Jensen, Brennan, Woryna Bloedorn, Milik, Berge, Parnicki Zengota, Pi. Pawlicki, Dudek, Cierniak Parnicki, Zengota, Madsen, Jepsen Jensen Cierniak, Woźniak, Bloedorn, Woryna Milik, Pawlicki, Brennan, Lahti Dudek, Lebiediew, Prz. Pawlicki, Berge Woryna, Dudek, Milik, Madsen Woźniak, Jepsen Jensen, Berge, Pi. Pawlicki Lebiediew, Parnicki, Cierniak, Lahti Brennan, Zengota, Prz. Pawlicki, Bloedorn Brennan, Madsen, Berge, Mencel Lebiediew, Zengota, Woźniak, Milik Jepsen Jensen, Dudek, Lahti, Bloedorn Parnicki, Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Woryna Lebiediew, Madsen, Pi. Pawlicki, Bloedorn Dudek, Parnicki, Brennan, Woźniak Woryna, Zengota, Lahti, Berge Cierniak, Jepsen Jensen, Prz. Pawlicki, Milik

Bieg ostatniej szansy: Parnicki, Brennan, Zengota, Jepsen Jensen

Finał: Dudek, Parnicki, Lebiediew, Brennan

Patryk Dudek może zostać mistrzem Europy

Patryk Dudek liderem klasyfikacji generalnej. Leon Madsen tak tego nie zostawi

Andrzej Lebiediew w Grand Prix.

