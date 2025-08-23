Za Igą Świątek niezwykle intensywne tygodnie. Polka rozpoczęła letnie tournee po Ameryce Północnej od turnieju WTA 1000 w Montrealu. Dotarła w nim do czwartej rundy, gdzie uległa Clarze Tauson. Dunka wzięła rewanż za porażkę poniesioną w trakcie Wimbledonu. Podczas kanadyjskich zmagań pokonała naszą reprezentantkę 7:6(1), 6:3. Później raszynianka udała się do Cincinnati. Podczas tysięcznika w stanie Ohio okazała się bezkonkurencyjna. 24-latka nie straciła ani jednego seta w całych rozgrywkach. W półfinale pokonała Jelenę Rybakinę, a w decydującym starciu okazała się lepsza od Jasmine Paolini. Dzięki temu zdobyła swój drugi tytuł w sezonie i premierowy w tej lokalizacji.

Zaledwie kilkanaście godzin po finale w Cincinnati, Świątek rozegrała już pierwsze spotkanie na US Open. Razem z Casperem Ruudem walczyli bowiem o awans do drugiej rundy w mikście. Duet z naszą zawodniczką radził sobie doskonale i po pasjonującym półfinale stanął do walki o trofeum. Ostatecznie w decydującej potyczce lepsi okazali się obrońcy tytułu - Sara Errani i Andrea Vavassori. Włosi triumfowali po super tie-breaku. Dla Igi było to kolejne cenne doświadczenie. Po turnieju miksta raszynianka dostała kilka dni wolnego.

Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu mogła sobie pozwolić na taki komfort, bowiem jej premierowy mecz wyznaczono dopiero na wtorek. Polka, z racji rozstawienia z "2", trafiła na sam dół drabinki. W premierowej fazie 24-latka zmierzy się z tenisistką z Kolumbii - Emilianą Arango. Chociaż spotkanie odbędzie się dopiero za trzy dni, już dziś poznaliśmy oficjalną godzinę starcia pomiędzy wiceliderką rankingu a zawodniczką z Ameryki Południowej. Tuż po godz. 21:00 czasu polskiego organizatorzy US Open opublikowali plan gier na dwie największe areny podczas wtorkowych potyczek.

US Open: Znamy godzinę meczu Iga Świątek - Emiliana Arango. Organizatorzy podali plan

Mecz Iga Świątek - Emiliana Arango otworzy wtorkowe zmagania na głównej arenie, czyli Arthur Ashe Stadium. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17:30 czasu polskiego. Tuż po starciu z udziałem naszej reprezentantki na najważniejszym obiekcie nowojorskiej imprezy pokaże się Jannik Sinner. Lider rankingu ATP zagra w pierwszej rundzie z Czechem - Vitem Koprivą. W sesji wieczornej, która zostanie zainaugurowana w nocy z wtorku na środę o godz. 1:00 czasu polskiego, zobaczymy za to Coco Gauff w potyczce z Ajlą Tomljanović oraz Alexandra Zvereva w pojedynku z Alejandro Tabilo.

Świątek będzie jedyną naszą reprezentantką, która wystąpi we wtorek. Pozostali nasi singliście zagrają we wcześniejsze dni. Już pierwszego dnia zmagań zobaczymy w akcji Magdę Linette. Poznanianka zmierzy się z McCartney Kessler w niedzielę o godz. 17:00 czasu polskiego na korcie numer 11. Z kolei w poniedziałek zobaczymy w akcji Magdalenę Fręch i Kamila Majchrzaka. Tenisistka klubu KS Górnik Bytom zagra z Talią Gibson w czwartym meczu dnia od godz. 17:00 czasu polskiego na korcie numer 7 (po starciach Baez - Harris, Comesana - Michelsen i Sakkari - Maria). Z kolei 29-latek powalczy z Hugo Dellienem w drugim spotkaniu od godz. 19:00 czasu polskiego na korcie numer 13 (po Bucsa - Liu).

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

