Barca potrzebowała trzech minut. Wielki powrót, cios po wejściu Lewandowskiego

Jeszcze przed meczem dobre informacje otrzymali polscy kibice. O ile nie zmieniła się sytuacja Wojciecha Szczęsnego, który wciąż pozostaje niezarejestrowany, o tyle do zdrowia powrócił Robert Lewandowski. Doświadczony napastnik co prawda usiadł na ławce, ale jego obecność wśród rezerwowych oznaczała jedno - z gwiazdorem wszystko w porządku. "Na "dziewiątce" mamy różne opcje. Ferran ostatnio strzelił gola, a to najlepszy argument do gry. Zobaczymy, czy uda się włączyć Roberta do kadry" - oznajmił dodatkowo na konferencji prasowej Hansi Flick, cytowany przez "fcbarca.com".

Podczas pierwszej połowy pachniało sensacją. FC Barcelona postawiła na posiadanie piłki, za to goście skupił się na kontrach. Beniaminek La Ligi zyskał na tym zdecydowanie bardziej. Do szatni oba zespoły schodziły przy prowadzeniu gospodarzy. Licznie zgromadzeni kibice cieszyli się już po kwadransie gry. Świetnie w polu karnym rywala odnalazł się Ivan Romero. 24-latek zabawił się z obrońcami, następnie płaskim strzałem nie dał żadnych szans Joanowi Garcii, wyprowadzając drużynę na prowadzenie.

Podopieczni Hansiego Flicka natychmiast chcieli wyrównać, wobec czego praktycznie nie oddawali piłki przeciwnikom. Boiskowa dominacja nie szła jednak w parze ze skutecznością. Poprzeczkę obił między innymi Ferran Torres. Scenom dziejącym się w Walencji ze wściekłością przyglądał się niemiecki opiekun zespołu. W doliczonym czasie jego humor pogorszył się jeszcze bardziej. Po silnym uderzeniu Jose Luisa Moralesa futbolówka trafiła w rękę Alejandro Balde. Sędzia po krótkiej analizie przyznał "jedenastkę" miejscowym. Pewnie na gola zamienił ją wspomniany Morales.

FC Barcelona odmieniona w drugiej połowie. Z Lewandowskim na boisku

Hansi Flick najwyraźniej odpowiednio zmotywował podopiecznych w szatni, bo ci potrzebowali zaledwie pięciu minut, by cieszyć się z kontaktowej bramki. Sygnał do ataku dał Pedri, który z dystansu skierował piłkę do siatki. Kilkaset sekund później Raphinha idealnie dośrodkował na nogę Ferrana Torresa z rzutu rożnego. 25-latek zachował zimną krew, doprowadzając do remisu. W międzyczasie rozgrzewać zaczął się Robert Lewandowski. Lepszej zapowiedzi końcówki meczu polscy kibice nie mogli sobie wyobrazić.

Napastnik wreszcie pojawił się na boisku w 77 minucie. Od razu wokół niego zrobiło się zamieszanie. Warszawianin w pewnym momencie domagał się "jedenastki", lecz arbiter pozostał niewzruszony. Powód? Snajper chwilę wcześniej faulował jednego z przeciwników. Złość naszego rodaka minęła w doliczonym czasie gry. Piłkę do własnej bramki wbił głową Unai Elgezabal Udondo, dzięki czemu FC Barcelona triumfowała 3:2 i utrzymała się na czele tabeli La Ligi. Taki scenariusz w przerwie był wręcz nie do pomyślenia. Mistrzowie Hiszpanii po raz kolejny udowodnili jednak wielką klasę.

Statystyki meczu Levante UD 2 - 3 FC Barcelona Posiadanie piłki 23% 77% Strzały 8 26 Strzały celne 5 11 Strzały niecelne 1 5 Strzały zablokowane 2 10 Ataki 35 116

