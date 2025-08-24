Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak o krok od historycznego mistrzostwa Europy. Rywal stracił nadzieję

Patryk Dudek ma sześć punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji SEC Andrzejem Lebiediewem. Łotysz choć poprawił swoją pozycję w klasyfikacji generalnej, nie wierzy w zdobycie złotego medalu. To może być historyczny rok i pierwszy złoty medal dla reprezentanta Polski w cyklu SEC. - Musiałbym mieć dzień konia, a Patryk zaliczyć wielką wpadkę - powiedział w rozmowie z Interią Andrzej Lebiediew.

Andrzej Lebiediew nie wierzy, że dogoni Patryka Dudka
- Zawsze lubiłem jeździć w Lesznie. Zepsułem finał. Może przez to, że organizator zarządził, by przed barażami, że nie ma być kosmetyki toru. Miałem zrobić zmiany w sprzęcie, a tego nie zrobiłem. To kosztowało mnie dwie pozycje. Byłem słabszy w finale. Cieszę się jednak z kolejnego pudła. Odrobiłem punkt do Patryka. Przed finałem to wyglądało lepiej, ale mówi się trudno. Szampan zawsze smakuje - powiedział Andrzej Lebiediew bezpośrednio po zawodach SEC w Lesznie.

Łotysz wybrał w finale pierwsze pole, choć bardzo dobre było pole D. - Nie żałuję wyboru pola startowego, nie przeczytałem toru i tego, że nie było prac nad nim przeprowadzonych przed finałem - powiedział Lebiediew.

Żużel. Andrzej Lebiediew stracił nadzieję. Patryk Dudek skończy ze złotem

Do zakończenia cyklu SEC pozostała jedna runda, w Pardubicach. Czeski obiekt ugości zawodników 19 września. Andrzej Lebiediew nie wierzy w mistrzostwo.

- Strasznie trudno będzie to odrobić. Musiałbym mieć dzień konia, a Patryk zaliczyć totalną wpadkę. Wątpię, by Dudek wypuścił to z rąk. Oczywiście będę się starał, cisnął jak najwięcej. Wycisnę z siebie, co w mojej mocy - komentuje Lebiediew.

Żużel. Lebiediew zrobi prezent Jepsenowi Jensenowi

Andrzej Lebiediew dzięki dobrej postawie w Grand Prix Challenge zapewnił sobie utrzymanie w cyklu na kolejny sezon. Łotysz jest pewny, że tak czy inaczej zakończy cykl GP w top7, a co za tym idzie - sprawi prezent Michaelowi Jepsenowi Jensenowi.

- Nie wiem dlaczego, ale jestem pewien, że zostanę w top 7 cyklu i zrobię prezent Jepsenowi Jensenowi. Awansowałem do GP z challengu, więc w cyklu SEC pozostała sama radość z jazdy - zakończył Lebiediew.

