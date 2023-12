Tam może być tylko gorzej. Medal będzie wielkim sukcesem

Apator w sezonie 2023 dokonał dużej rzeczy. Tylko Emil Sajfutdinow mógł być zadowolony ze swoich występów (drugi zawodnik ligi), ale zespół i tak zajął miejsce na pudle . W dodatku torunianie do fazy play-off dostali się z odległego piątego miejsca, a do półfinału jako lucky loser po dwóch porażkach w ćwierćfinale z Platinum Motorem Lublin. Przegrali pięć z sześciu spotkań w fazie play-off .

Czy Apator obroni miejsce na podium?

Trzecie miejsce w sezonie 2024 będzie sufitem dla żużlowców, których poprowadzi nowy trener, utytułowany Piotr Baron. Zakładając nawet bardzo optymistyczny scenariusz, że Robert Lambert i Patryk Dudek wrócą do lepszej formy i będą zdobywać po 10-12 punktów, to trio Sajfutdinow - Lambert - Dudek bez większego wsparcia innych zawodników nie wprowadzi Apatora na szczyt. Tak i tak Platinum Motor i Betard Sparta są poza zasięgiem. Inni też nie śpią.



Końcówka poprzednich rozgrywek pokazała, że Wiktora Lamparta stać na naprawdę solidne występy. On również może być tylko lepszy, ale czy to samo można powiedzieć o Pawle Przedpełskim, który miał tylko jeden sezon konia? Awansował wówczas do Grand Prix. Pozostałe były albo słabe, albo przeciętne. Niewiele oczekuje się też od juniorów, od młodego Antoniego Kawczyńskiego też nie można jeszcze oczekiwać cudów (uprawniony do jazdy w lidze będzie od 29 kwietnia).