Górnik odzyskał władzę na Śląsku. Kompletna dominacja w derbach

Rafał Sierhej

Górnik Zabrze bardzo dobrze rozpoczął sezon 2025/2026. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika w pierwszych pięciu meczach zdobył dziewięć punktów i plasował się w czołówce tabeli. W zupełnie innym położeniu na starcie rozgrywek znajduje się GKS Katowice, który już musi myśleć o walce o utrzymanie. W szóstej kolejce w derbach Śląska obie ekipy zagrały ze sobą w Zabrzu. Po porażce z poprzedniego sezonu nie było śladu. Górnik odzyskał władzę w regionie, wygrywając 3:0.

Górnik Zabrze - GKS Katowice
Górnik Zabrze - GKS KatowiceJarek PraszkiewiczPAP

Górnik Zabrze ubiegły sezon polskiej PKO Ekstraklasy zakończył w środku tabeli, a dokładnie na 9. miejscu w końcowej klasyfikacji. Wielki wpływ na to miał fatalny koniec sezonu w wykonaniu Górnika. W ostatnich dziewięciu kolejkach Ekstraklasy bowiem zdołał wygrać ledwie raz, co wiązało się nie tylko ze spadkiem w tabeli, ale także rozstaniem z Janem Urbanem.

W miejsce nowego selekcjonera reprezentacji Polski ostatecznie zatrudniony został Michal Gasparik, który w tym momencie prezentuje naprawdę dobrą pracę. Po pięciu kolejkach bowiem ekipa z Zabrza miała na swoim miejscu dziewięć punktów i plasowała się tuż za czołówką ligową. W zupełnie innej sytuacji znalazł się GKS Katowice.

Górnik Zabrze rozbił GKS Katowice. Nokaut

Zespół dowodzony przez Rafała Góraka w pierwszych pięciu meczach zdobył bowiem ledwie cztery punkty i przed startem szóstej kolejki ligowej plasował się już w strefie spadkowej razem z Piastem Gliwice i Lechią Gdańsk. W szóstej kolejce piłkarze GKS-u przybyli do Zabrza, aby tam poszukać punktów w derbach Śląska. 

Pierwsza połowa tej rywalizacji nie dawała jednak większych nadziei na to, że ta sztuka się powiedzie. Od gwizdka inaugurującego rywalizację to Górnik dość wyraźnie dominował, co przełożyło się na gola strzelonego dopiero w ostatnich minutach pierwszej części gry. Stało się to dokładnie w 40. minucie za sprawą akcji duetu Sow - Hellebrand. Gospodarze schodzili więc na przerwę prowadząc 1:0.

Goście szybko dostali drugi cios na starcie drugiej połowy. Nie minął bowiem nawet kwadrans drugiej części gry, a na tablicy wyników widniał już rezultat 2:0, tym razem strzelcem gola został Liseth. W 64. minucie Górnik wyszedł już na trzybramkowe prowadzenie, tym razem samobójem "popisał się" Kuusk i od tego momentu już tylko cud mógł uratować gości. Ten się jednak nie wydarzył i władza na Śląsku wraca do Zabrza, a Górnik awansuje na drugie miejsce w tabeli.

PKO Ekstraklasa
6 kolejka
23.08.2025
20:15
Zakończony
Patrik Hellebrand
40'
Sondre Liseth
53'
Marten Kuusk
64' (sam.)
Górnik Zabrze
GKS Katowice
Statystyki meczu

Górnik Zabrze
3 - 0
GKS Katowice
Posiadanie piłki
47%
53%
Strzały
18
9
Strzały celne
7
2
Strzały niecelne
7
3
Strzały zablokowane
4
4
Ataki
80
77
