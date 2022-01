W żużlu od kilku lat mamy prawdziwe szaleństwo, gdy idzie o młodych zawodników. W tym roku Betard Sparta Wrocław dała 19-latkowi Bartłomiejowi Kowalskiemu kontrakt wyższy niż pół miliona złotych za podpis i 5 tysięcy za punkt. 250 tysięcy złotych za podpis i 3 tysiące za punkt dla innych nastolatków, to jest w tej chwili pewien standard. 120 tysięcy dla 13-letniego Krystiana Grędy to jest jednak pewna nowość.

Menadżer zawodnika Falubazu dementuje informacje o dużej kasie

O sprawie napisał Przegląd Sportowy, podając, że Falubaz rozstał się z Grędą, bo poszło o długość kontraktu i duże pieniądze. Jak udało nam się ustalić, te duże pieniądze, to wspomniane 120 tysięcy złotych.

Pani Najmrodzka, menadżer zawodnika, już zamieściła w mediach społecznościowych post, w którym dementuje, jakoby poszło o kasę. - Pieniądze nigdy nie stanowiły problemu - napisała. - Kwestią sporną była wyłącznie długość kontraktu. Nie wyraziliśmy zgody na 6-letnią umowę proponowaną przez klub - dodała, precyzując, że z Falubazem chcieli się związać na dwa lata, do czasu ukończenia jazdy w klasie 250cc.

Menadżer młodego żużlowca wyjaśnia, że po odejściu kierownika drużyny Tomasza Walczaka nie mieli wsparcia w klubie. Chcieli więc zobaczyć, jak będą wyglądały te dwa lata, a potem podjąć decyzję odnośnie kolejnej umowy.

W klubie słyszymy jednak, że lepiej będzie, jak pani Najmrodzka przestanie pisać sprostowania. Falubaz ma maila, z którego jasno wynika, jakich pieniędzy chciała dla Grędy. Zielonogórzanie mieli dostać cały kosztorys na 2022 rok. Po podliczeniu wyszło 120 tysięcy. W tej kwocie zawarte były wydatki na sprzęt i zagraniczne wyjazdy.

Dudek i Protasiewicz są do kitu?

Falubaz nie chciał się zgodzić na takie wydatki. Policzono, że wystarczą inwestycje sprzętowe na poziomie 60 tysięcy, że więcej nie trzeba. Klub próbował zorganizować spotkanie z panią menadżer i rodzicami 13-latka. Mama miała poinformować trenera i działaczy, że oni przekazali wszystkie pełnomocnictwa pani Sandrze. Do mediacji nie doszło.

Kolejnych rozmów na linii Falubaz - Najmrodzka już raczej nie będzie. W klubie utrzymują, że choć chłopak jest zdolny, to im się ta inwestycja nie opłaca przy umowie krótszej niż 6-letnia. Gręda zdobył rok temu brąz w mistrzostwach Europy, ale w Falubazie da się słyszeć, że zaczyna gwiazdorzyć, że przestał pojawiać się w warsztacie, choć inni młodzi przychodzą i pracują przy sprzęcie. Swoje zrobił też mail pani menadżer z kasą i innymi uwagami. W Falubazie utrzymują, że mail przedstawia klub w fatalnym świetle, że wynika z niego, iż rok temu tylko Gręda zrobił coś dla klubu, a pozostali są do kitu. Łącznie z Patrykiem Dudkiem i Piotrem Protasiewiczem.

Dodajmy, że dotąd Gręda miał w Falubazie pulę na roczne wydatki związane z jego rozwojem. W roku 2021 ta pula wynosiła 30 tysięcy. Teraz miała być podniesiona do 120 tysięcy. - Adept nie dostaje żadnych pieniędzy, a tylko sprzęt, który cały czas jest własnością klubu - ripostuje pani menedżer na fanpage’u żużlowca, dodając, żeby powtrzymać się przed komentarzami, zwłaszcza tymi ostrymi. - To jeszcze dziecko, ale ma dostęp do internetu i czyta te bzdury na swój temat.