Gwiazdor dostał ultimatum, tak to skomentował. Nie gryzie się w język, to oznacza jedno
Już w maju angielski inżynier Ahsley Holloway przestrzegał na łamach Interii, że jeśli Patryk Dudek awansuje do Grand Prix, to będzie musiał podjąć męską decyzję, bo on na dalsze żonglowanie tunerami i jego silnikami nie pozwoli. Dla Dudka ten "sprzętowy rozwód" może oznaczać katastrofę, bo choć w 2025 miał trzech dostawców sprzętu to aż 90 procent biegów odjechał na silnikach Hollowaya. Mamy komentarz Dudka do całej tej sprawy. Robi się nerwowo.
Patryk Dudek ma za sobą znakomity sezon. Został mistrzem Europy, wrócił do Grand Prix, wygrał Ekstraligę z Apatorem Toruń, a na dokładkę został wybrany najlepszym polskim zawodnikiem 2025. Nadciągają jednak kłopoty.
To może spotkać Patryka Dudka. Przerażająca wizja
Już krótko po awansie do Grand Prix trener Apatora Piotr Baron wyraził troskę o dalszą współpracę Dudka z tunerem Ashleyem Hollowayem. Polak miał silniki z trzech źródeł, ale na tych od Hollowaya przejechał 90 procent biegów. Jednak Anglik już w maju przestrzegał Dudka na łamach Interii, że teraz ma czas, żeby przemyśleć, co zrobi w 2026. Bo on dłużej nie pozwoli na to, żeby Dudek miał też sprzęt od innych tunerów.
Na temat tego, co może spotkać Dudka po ewentualnym rozstaniu z Hollowayem napisano już tomy. Kibice żużla doskonale pamiętają, w jakie turbulencje wpadł zawodnik po przejściu na emeryturę szwedzkiego tunera Jana Anderssona. Dość powiedzieć, że kłopoty miał ogromne. Dlatego wizja jazdy bez Hollowaya tak wszystkich przeraża. A czas biegnie przecież nieubłaganie. Zawodnicy już składają zamówienia na silniki, już decydują, co dalej.
Patryk Dudek o dalszej współpracy z Holloway'em
W związku z tym zapytaliśmy Dudka o Hollowaya? Czy dalej będzie korzystał z jego silników, czy jest szansa na przedłużenie współpracy? Bo jednak dotąd było tak, że Dariusz Sajdak, szef teamu Dudka, chciał mieć wolną rękę i wybór. Korzystał z silników od trzech tunerów i finalnie wybierał dla zawodnika ten sprzęt, który pasował na dany tor. Co dalej?
- Na temat silników nie będę się wypowiadał, bo nie potrzebuję rozgłosu wokół własnej osoby - ucina temat Dudek. - Ale chętnie zobaczę informacje na ten temat o innych, bo uważam, że moja saga silnikowa w mediach jest już nudna - dodaje i różnie można to interpretować. Wiele jednak wskazuje na to, że temat nie został rozwiązany, że decyzji nie ma.
Angielski tuner jasno stawia sprawę. Dudek ma wybór
Sezon 2025 Dudek miał zacząć na silnikach Finna Rune Jensena i Flemminga Graversena. Z czasem jednak przesiadł się na sprzęt Hollowaya. Dudek miał dwa silniki z 2023, z których korzystał. Holloway te silniki dotąd serwisował. Jeśli jednak Dudek nie zdecyduje się na wyłączność i nie odrzuci innych tunerów zostawiając wyłącznie Hollowaya, to ten układ przestanie funkcjonować. Silniki zostaną i Dudek będzie mógł z nich korzystać do momentu, aż się rozlecą. Holloway dostarczy nowy sprzęt i zapewni serwisy, jeśli Polak zdecyduje się z nim na współpracę na wyłączność.
O co chodzi z tą wyłącznością? Tak tłumaczy to Holloway: - Dla mnie nie chodzi o wyłączność, tylko o szacunek. Jeśli ktoś ciągle testuje silniki od innych tunerów, to znaczy, że nie jest zainteresowany pracą nad poprawą naszych silników dla siebie. Jestem bardzo zaangażowany w każdego mojego zawodnika, bo jeżdżę na treningi, pomagam, rozmawiam z nimi o ustawieniach, dopasowaniu i zawsze staram się pomóc najlepiej, jak potrafię. Jeśli poświęcam swój czas, energię i wiedzę, a następnego dnia zawodnik po kryjomu wyjeżdża na silniku innego tunera, to uważam, że nie jest to w porządku. Oczywiście, jeśli zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, a zawodnik nadal chce spróbować czegoś innego, to nigdy nie będę mu tego blokował. Ale chciałbym wierzyć, że moi zawodnicy wiedzą, że mogą na mnie i mój zespół liczyć w stu procentach i że jeśli pojawią się jakieś problemy, to szybko je dla nich rozwiążemy.