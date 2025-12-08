Partner merytoryczny: Eleven Sports

Był gwiazdą Legii, teraz tak mówi o Polsce. "Nie będę oszukiwał…"

Paweł Czechowski

Ryoya Morishita spędził w Legii Warszawa łącznie 1,5 roku i to zdecydowanie wystarczyło, by Japończyk odcisnął swoje piętno na drużynie "Wojskowych" - i zdecydowanie też wystarczyło, by zarówno sam klub, jak i Polska w ogóle, znalazły szczególny miejsce w sercu zawodnika. Ten nie ukrywa, że wciąż odwiedza kraj nad Wisłą i dalej uczy się naszego języka, co bez dwóch zdań warto docenić.

Grupa piłkarzy Legii Warszawa w białych koszulkach świętuje udaną akcję na boisku, wykonując gest przybicia piątki; w tle rozmyta publika ubrana na czerwono.
Ryoya Morishita (drugi z prawej) wręcz uwielbia PolskęMikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Grzegorz Wajda/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesGetty Images

Gdy w styczniu 2024 roku Ryoya Morishita - pierwotnie w ramach wypożyczenia - trafiał do Legii Warszawa z japońskiej Nagoyi Grampus, jego przenosiny były jedną wielką niewiadomą, wszak mowa było o transferze z drugiego zakątku globu, z zupełnie innych warunków ligowych.

Czas jednak pokazał, że dla "Wojskowych" był to bardzo dobry ruch, a Morishita stał się czołową postacią zespołu - i trudno było się dziwić, że w końcu przykuł on uwagę również kolejnych drużyn. Latem tego roku futbolista z "Kraju Kwitnącej Wiśni" przeniósł się do Anglii, ale o Polsce zdecydowanie nie zapomniał.

Ryoya Morishita zakochał się w Polsce. "Mocno się wkręciłem"

Kocham Legię, kocham Warszawę, kocham Polskę. W tych słowach nie ma żadnej ściemy
stwierdził wprost w wywiadzie z Piotrem Koźmińskim z portalu Goal.pl

"Mnie to wszystko u was po prostu zauroczyło. Nie będę oszukiwał, przed przyjazdem niewiele o Polsce wiedziałem, nie miałem z nią styczności. Natomiast już na miejscu… Świetne miasto, świetny klub, świetny kraj" - dodał.

Jak wskazał piłkarz, wciąż wpada on do Warszawy - stara się to robić przynajmniej raz w miesiącu. "Tęsknię za tym miejscem, więc je odwiedzam. Jeśli więc ktoś w Warszawie spotka mnie na ulicy, to nie musi się dziwić" - wskazał 28-latek.

Jak podkreślił, mocno wciągnęła go polska kultura. "Zacząłem się dokształcać, zwiedzać muzea. Czytałem o wojnie, byłem w Auschwitz. Warszawa też ma dużo takich ciekawych, historycznych miejsc" - opowiadał.

"Naprawdę mocno się 'wkręciłem' w Polskę. Zresztą, kolejnym dowodem na to jest fakt, że wciąż się uczę polskiego języka" - skwitował Morishita. Kto wie - może jeszcze kiedyś w przyszłości uda nam się zobaczyć tego zawodnika na ekstraklasowych boiskach...

Z Warszawy do Blackburn. Morishita próbuje podbić kolejną ligę

Ofensywny pomocnik jest obecnie związany z Blackburn Rovers, drużyną z angielskiej Championship i regularnie pojawia się on w wyjściowym składzie "Wędrowców". Ekipa z Ewood Park zajmuje obecnie 19. miejsce w tabeli.

