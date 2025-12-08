Kiedy Turniej Czterech Skoczni 2025/2026? Gdzie obejrzeć? [TERMINARZ, TV]

Puchar Świata w skokach narciarskich rozpędził się już na dobre. Na razie forma polskich skoczków nie jest taka, jakiej można było oczekiwać, ale do najważniejszej imprezy tej zimy, czyli zimowych igrzysk olimpijskich pozostało jeszcze trochę czasu. Teraz przed Polkami Turniej Czterech Skoczni, czyli pierwsza ważna impreza w sezonie 2025/2026.

Wąs Adama Małysza zagrożony! Oto reakcja legendy! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Skoki. Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Tegoroczna edycja Turnieju Czterech Skoczni będzie już 74. Pierwszy raz zawody rozegrano w 1953 roku. Rywalizacja odbywa się na skoczniach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofshofen. Tylko dwukrotnie w sezonach 2007/2008 i 2021/2022 nie udało się przeprowadzić zawodów w Innsbrucku i wówczas zastępował je dodatkowy konkurs w Bischofshofen. O zwycięstwie w TCS decyduje łączna nota uzyskana w ośmiu punktowanych skokach. Triumfator w nagrodę otrzymuje m.in. statuetkę Złotego Orła.

Od 28. edycji, czyli sezonu 1979/1980 turniej zaliczany jest do klasyfikacji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Natomiast od 45. edycji i sezonu 1996/1997 zawodnicy rywalizują w systemie KO. Polega on na tym, że skoczkowie skaczą w parach wyłonionych na podstawie kwalifikacji. Zwycięzca pary ma gwarantowany awans do II serii zawodów, a promocję uzyskuje także piątka lucky loserów (szczęśliwych przegranych).

Najczęściej, bo aż pięciokrotnie turniej wygrywał Janne Ahonen. Jeśli chodzi o Polaków, to w cyklu triumfowali Kamil Stoch (3 razy) oraz Dawid Kubacki i pierwszy polski zwycięzca - Adam Małysz. Stoch znajduje się także w gronie trzech skoczków, którzy jako jedyni wygrali wszystkie konkursy w jednym turnieju. Jako pierwszy uczynił to w sezonie 2001/2022 wciąż ostatni niemiecki triumfator TCS Sven Hannawald. Dopiero w sezonie 2017/2018 ten wyczyn powtórzył właśnie Stoch, a rok później także Ryoyu Kobayashi.

W sezonie 2005/2006 doszło do jedynego przypadku w historii, gdy turniej miał dwóch zwycięzców. Triumfatorami TCS okazali się Janne Ahonen i Jakub Janda. Obaj po ośmiu punktowanych skokach mieli identyczną notę 1081,5 punktu.

Harmonogram Turnieju Czterech Skoczni 2025/2026:

28.12.2025, godz. 16:30 Oberstdorf (Schattenbergschanze HS 137) - kwalifikacje

29.12.2025, godz. 16:30 Oberstdorf (Schattenbergschanze HS 137) - konkurs

31.12.2025, godz. 16:00 Garmisch-Partenkirchen (Olympiaschanze HS 142) - kwalifikacje

1.01.2026, godz. 14:00 Garmisch-Partenkirchen (Olympiaschanze HS 142) - konkurs

03.01.2026, godz. 14:30 Innsbruck (Bergisel HS 128) - kwalifikacje

04.01.2026, godz. 13:30 Innsbruck (Bergisel HS 128) - konkurs

05.01.2026, godz. 16:30 Bischofshofen (Paul-Ausserleitner-Schanze HS 142) - kwalifikacje

06.01.2026, godz. 16:30 Bischofshofen (Paul-Ausserleitner-Schanze HS 142) - konkurs

Gdzie oglądać Turniej Czterech Skoczni? [TRANSMISJE NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Turniej Czterech Skoczni zgodnie ze zwyczajem potrwa od 28 grudnia do 6 stycznia. Transmisje na żywo z kwalifikacji oraz konkursów będzie można oglądać na kanale Eurosportu 1. Dodatkowo zawody główne będą pokazywane na kanale TVN. Dostępny będzie także stream online na platformie HBO Max, gdzie będzie można zobaczyć zarówno wszystkie kwalifikacje, jak i konkursy.

Najświeższe informacje, relacje tekstowe oraz wyniki Turnieju Czterech Skoczni na stronie Interii Sport.

W Oberstdorfie rozpoczyna się Turniej Czterech Skoczni AFP

Złoty Orzeł. Nagroda za zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni Dominik Berchtold/Vierschanzentournee materiały prasowe