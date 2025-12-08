Polska mistrzem świata, ale co stało się potem. Skandaliczna decyzja organizatorów

Ani razu na mistrzostwach świata Socca reprezentacja Polski nie uznała wyższości rywala. Komplet zwycięstw w grupie, następnie pokonanie Omanu, dotychczasowych mistrzów świata w 1/8 finału 2:1, Czechów 4:2 w ćwierćfinale i 2:1 po bardzo wymagającym spotkaniu Holendrów w 1/2 finału. Dzięki temu kadra Klaudiusza Hirscha po raz trzeci w historii stanęła przed szansą na wywalczenie złota MŚ.

W wielkim finale rywalami okazali się gospodarze zmagań, Meksykanie. Rywalizacja była bardzo zacięta, a po pierwszej połowie "Biało-Czerwoni" przegrywali jedną bramką. Mimo to nasza kadra zdołała wrócić do gry i po dwóch trafieniach Norberta Jaszczaka było już 2:1. Dzieła w 38. minucie dopełnił Dawid Linca, a po chwili arbiter zakończył spotkanie, dzięki czemu Polska wygrała mistrzostwo świata socca.

Co ciekawe, mimo zwycięstwa i fenomenalnej postawy przez cały turniej nikt z polskiej ekipy nie został wyróżniony nagrodą indywidualną. W porównaniu do piłki 11-osobowej organizatorzy rozdają jedynie dwie nagrody, dla najlepszego bramkarza oraz MVP całej rywalizacji (w futbolu sześcioosobowym nie ma bezpośrednio przypisanych pozycji).

Najlepszym golkiperem został zawodnik z Kazachstanu, natomiast najlepszym graczem turnieju zawodnik z Meksyku. Takie decyzje organizatorów spotkały się ze sporą krytyką, szczególnie z polskiego obozu. Zdaniem dziennikarza Mateusza Borka, obecnego na miejscu i komentującego wszystkie spotkania "Biało-Czerwonych" jest to kompromitacja.

- To jest kompromitacja organizatorów i skandal, bo jednak nie zdarzają się takie sytuacje, żeby nikt z drużyny mistrzów świata, nawet zawodnik, który strzela dwie bramki w finale, nie zdobył MVP. Nie dostał nasz bramkarz świetnie broniący na tym turnieju. Nie kumam, moim zdaniem były rozdane te nagrody przed meczem - mówił na antenie Kanału Sportowego.

Zawodnicy jasno, to nie tak powinno wyglądać

Co więcej, podobnego zdania są także zawodnicy naszej reprezentacji, Kamil Kucharski oraz kapitan zespołu, Bartłomiej Dębicki. Pierwszy z wymienionych przyznaje wprost, że dla niego jest to kpina. Z drugiej strony zwraca jednak uwagę, że wywalczone mistrzostwo świata rekompensuje takie "straty"

Dla mnie to kpina. Jak może zespół, który wygrał wszystkie mecze, nie dostać nagrody indywidualnej? Ale mamy drużynową i myślę, że tym pokazaliśmy, że na to zasłużyliśmy

Dębicki natomiast wskazuje na MVP wspomnianego już Norberta Jaszczaka. Mimo to podobnie, jak poprzednik nie ukrywa radości ze zdobytego pucharu oraz złotego medalu MŚ Socca.

- Trochę nieporozumienie, że wygrywamy, a żadnej nagrody indywidualnej u nas, bo moim zdaniem "Jaszczu" zasłużył po meczu finałowym na MVP, ale nagrody indywidualne to jedno, a to, że jesteśmy mistrzami świata to drugie - dodał kapitan kadry.

