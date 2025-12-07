Stal Gorzów w szoku. Tak selekcjoner potraktował ich ulubieńca

Jednym brakuje Macieja Janowskiego, innym Maksyma Drabika, ale największe kontrowersje są związane z Oskarem Paluchem. Gorzowskie środowisko nie gryzie się w język i przypomina, że zawodnik "zawsze miał pod górkę" u trenera Stanisława Chomskiego. Nic dziwnego, że ten traktuje go tak, jakby był niewidzialny i nie wziął go do kadry. Nie pomógł nawet wystrzałowy występ w barażu o PGE Ekstraligę.

Paluch zasłużył na kadrę? Chomski ma inne zdanie

Kiedy Bartosz Zmarzlik ogłosił odejście ze Stali Gorzów, to właśnie Paluch został okrzyknięty przez część kibiców kapitanem drużyny. I dziś ci sami kibice mają pretensje do selekcjonera o to, że nie powołał Palucha do kadry na 2026. Uważają, że za Paluchem przemawiają wyniki. Chomski ma inne zdanie.

- Układając kadrę, zrobiłem sobie ranking. Brałem pod uwagę nie tylko ligę, ale i zawody mistrzowskie. Jeśli chodzi o Palucha, ale i też Mencela, to zajęli odległe lokaty w tych ostatnich zawodach. Dodatkowo Paluch obniżył średnią w lidze, a startów miał dużo. Idźmy jednak dalej. Zabrakło go w IMP - wylicza Chomski.

Paluch ma kłopot. Wystarczy spojrzeć na liczby i wyniki

Paluch, choć wielu może się wydawać, że był w 2025 rewelacyjny, faktycznie obniżył loty. Ze średniej 1,630 w 2024 spadł na 1,462 w tym roku. Choć w 2025 miał 20 biegów więcej niż przed rokiem, to niewiele z tego wynikało. Rok temu zdobył 104 punkty, teraz tylko 121. Tak więc zdecydowanie argumentacja Chomskiego się broni.

Inna sprawa, że taki Bartosz Bańbor też nie był w 2025 jakoś przesadnie dobry. Z drugiej strony delikatnie poprawił średnią w stosunku do 2024 i wykonał tytaniczną pracę w trakcie rozgrywek. Rozpoczął je fatalnie, ale dzięki pracy nad sobą i nad sprzętem poszedł w górę. Jego 1,280 waży niemal tyle samo, co 1,462 Palucha. A to z racji tego, że Bańbor jeździł w Orlen Oil Motorze Lublin, gdzie miał jednak o wiele większą konkurencję.

Te słowa Chomskiego, to ostatnia deska ratunku dla Palucha

Oczywiście zwolennicy Palucha wiedzą najlepiej. Przywołują jego trudne relacje z trenerem z czasów, gdy ten pracował ze Stalą. Przypominają o tym, że Chomskiemu było też nie po drodze z Piotrem Paluchem, tatą Oskara. Słowem szukają drugiego dna w powołaniach.

Jak się jednak spojrzy na kadrę juniorów, to Wiktor Przyjemski i Damian Ratajczak byli zdecydowanie lepsi od Palucha. To samo odnosi się do Kevina Małkiewicza. Kacper Mania był rewelacją Metalkas 2 Ekstraligi, a Maksymilian Pawełczak zaliczył najbardziej efektowny debiut w 2025. Zarówno ligowy, jak i reprezentacyjny, bo bronił honoru reprezentacji w finale Speedway of Nations 2. - Nikogo nie skreślam. Ta kadra będzie szersza, ale kolejne powołania będą za rok. Wtedy będzie można zobaczyć, kto, w jakiej jest formie - kwituje Chomski.

Oskar Paluch wystrzałowo pojechał w barażu o Ekstraligę 2025. Tomasz Kowalczuk/REPORTER East News

Stanisław Chomski trenerem Żużlowej Reprezentacji Polski. I jego dwie największe gwiazdy: Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek. Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stanisław Chomski Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński