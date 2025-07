Polski mistrz świata wyrzucił to z siebie. Chodzi o przyszłość w Falubazie

Hampel nie ma przede wszystkim szybkiego momentu startowego, na którym bazował przez praktycznie całą swoją karierę. Bez startów w Ekstralidze nie jest się w stanie wygrywać biegów, a już na pewno wtedy, kiedy prędkość również pozostawia wiele do życzenia. Hampel w tym roku zdobywa średnio zaledwie 1,57 pkt/bieg. - Nie ma się co czarować. Wkładam w to dużo wysiłku i robię wszystko, żeby w końcu pojechać jeden dobry i udany mecz. Mam taki charakter, że nie złożę broni i będę walczył do końca - mówi.