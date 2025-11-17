"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Znamy wszystkich nominowanych. Wybierz laureata!
Rozpoczął się "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", czyli wielki plebiscyt wyłaniający najlepszego sportowca kończącego się roku. Redakcja Interii Sport w głosowaniu wewnętrznym wskazała 38 kandydatur. Od teraz ich los jest już wyłącznie w rękach Czytelników. Zapowiada się emocjonująca walka o zwycięstwo. W pierwszej fazie prosimy o wskazanie tych nazwisk, które powinny się znaleźć w czołowej szesnastce.
"As Sportu" to cykliczny plebiscyt portalu Interia Sport (w tym roku odbywający się również przy współudziale redakcji Polsatu Sport), który ma na celu wyłonienie najlepszego polskiego sportowca danego roku. Za nami są już cztery edycje. Pierwszą wygrał szachista Jan-Krzysztof Duda, a drugą, trzecią i czwartą - czyli też tę zeszłoroczną - tenisistka Iga Świątek.
Lista 38 kandydatur do miana "Asa Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" została wyłoniona w drodze głosowania. Każdy członek redakcji Interia Sport wskazał 25 pozycji. Sportowiec (bądź duet) umieszczony na pierwszej pozycji otrzymał 25 punktów, za drugie miejsce przyznawano 24 punktów i tak dalej... W taki właśnie sposób powstało grono, z którego Użytkownicy wyłonić muszą teraz najlepszych 16 reprezentantów naszego kraju na światowych arenach. Ci powalczą dalej o końcowy triumf w systemie pucharowym (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały, finał).
"As Sportu 2025". Zagłosuj w naszej ankiecie!
Weź udział w plebiscycie! By oddać głos, wytypuj w poniższej ankiecie wielokrotnego wyboru tych sportowców, którzy Twoim zdaniem zasłużyli na awans do kolejnego etapu. Nominowani uszeregowani zostali w kolejności alfabetycznej według nazwisk.