"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Rusza plebiscyt na najlepszego sportowca roku [WIDEO]
Rozpoczyna się piąta edycja plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025", w którym Czytelnicy zdecydują, kto zostanie najlepszym polskim sportowcem roku. Redakcja Interii Sport wytypowała 38 kandydatów, a od teraz ich los zależy wyłącznie od głosów fanów. W poprzedniej edycji oddano blisko 700 tysięcy głosów, co pokazuje, jak duże zainteresowanie budzi plebiscyt. Tegoroczna rywalizacja zapowiada się równie emocjonująco, a każdy głos może mieć decydujące znaczenie.
Po raz piąty rusza plebiscyt "As Sportu", tym razem w nowej odsłonie i przy współpracy z redakcją Polsatu Sport. Czytelnicy portalu Interia Sport ponownie będą mogli wskazywać swoich faworytów spośród nominowanych sportowców, a od ich głosów zależy, kto przejdzie do kolejnych etapów rywalizacji.
Z roku na rok plebiscyt "As Sportu" zyskuje na popularności. W czwartej edycji oddano blisko 700 tysięcy głosów, a wszystko wskazuje na to, że kolejna odsłona przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników. - W tej piątej edycji, nasz mały jubileusz, myślę, że nasi użytkownicy wezmą udział w plebiscycie jeszcze chętniej i nieśmiało zakładam, że dobijemy do miliona głosów - powiedział Daniel Bednarek, dyrektor serwisu Interia Sport.
Użytkownicy portalu Interia Sport będą mogli wybierać swoich ulubionych sportowców za pośrednictwem specjalnych ankiet dostępnych w serwisie. Tegoroczna edycja plebiscytu zakończy się 17 grudnia - dokładnie o godz. 12.00 zwieńczone zostanie ostatnie głosowanie, a Czytelnicy poznają jego wyniki.