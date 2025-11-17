"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Rusza plebiscyt na najlepszego sportowca roku [WIDEO]

Po raz piąty rusza plebiscyt " As Sportu ", tym razem w nowej odsłonie i przy współpracy z redakcją Polsatu Sport. Czytelnicy portalu Interia Sport ponownie będą mogli wskazywać swoich faworytów spośród nominowanych sportowców , a od ich głosów zależy, kto przejdzie do kolejnych etapów rywalizacji.

Z roku na rok plebiscyt "As Sportu" zyskuje na popularności. W czwartej edycji oddano blisko 700 tysięcy głosów, a wszystko wskazuje na to, że kolejna odsłona przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników. - W tej piątej edycji, nasz mały jubileusz, myślę, że nasi użytkownicy wezmą udział w plebiscycie jeszcze chętniej i nieśmiało zakładam, że dobijemy do miliona głosów - powiedział Daniel Bednarek, dyrektor serwisu Interia Sport.