Tam Zmarzlik powalczy o mistrzostwo świata. Zaskakujące miejsce. Polacy zacierają ręce

Za nami spektakularny sezon Grand Prix, w którym zwycięstwo Bartosza Zmarzlika nad Bradym Kurtzem rozstrzygnęło się dopiero w ostatnim wyścigu w Vojens. Następnie poznaliśmy nowego promotora i kontrowersyjny wybór stałych dzikich kart. Teraz dostaliśmy kolejną garść nowych informacji.

Łódź zorganizuje mistrzostwa świata

Piętnastu stałych uczestników mistrzostw świata poznało kalendarz SGP na przyszłoroczny sezon. W zasadzie doszło tylko do dwóch zmian i to na polskim podwórku. Nie będzie rundy w Warszawie oraz Gorzowie. Zamiast tego będą dwie Motoareny. Wraca Toruń i debiutuje Łódź.

Zmagania w Łodzi odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. Najpierw 31 lipca zostanie zorganizowany 2. finał SGP2, a dzień później w tym samym miejscu rozstrzygnie się 7. runda dorosłego SGP. "Nie mogę w to uwierzyć, "świetna wiadomość", "będzie się działo" - piszą podekscytowani łódzcy kibice. Jednak nie jest to impreza, na którą najbardziej czekano.

Na to Polacy czekają najbardziej. Święto w stolicy

Kibice znów mają pretensje, że nawet goszcząc czterech australijskich zawodników w stawce nie postarano się o organizację rundy w Australii. Niektórzy kiwają głową na ponowny brak Cardiff w kalendarzu. Dwudniowa impreza w Manchesterze dostarczyła jednak tylu wrażeń, że nikt nawet nie myślał o zmianie koncepcji na kolejny sezon.

Tym, na co wszyscy najbardziej czekają, jest Drużynowy Puchar Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Finał w stolicy polskiego kraju odbędzie się 29 sierpnia. Nie zostanie on jednak poprzedzony barażem. 1 maja w Landshut oraz 7 sierpnia w Rydze odbędą się dwa półfinały DPŚ. Wiadomo już, że pewne miejsce w finale zapewnione mają dwie reprezentacja. Polska jako gospodarz i Australia jako aktualni mistrzowie świata.

Kalendarz FIM na sezon 2026

FIM Speedway Grand Prix 2026

1. runda - 2.05 - Landshut (Niemcy)

2. runda - 23.05 - Praga (Czechy)

3. runda - 05.06 - Manchester (Wielka Brytania)

4. runda - 06.06 - Manchester (Wielka Brytania)

5. runda - 20.06 - Wrocław (Polska)

6. runda - 11.07 - Malilla (Szwecja)

7. runda - 01.08 - Łódź (Polska)

8. runda - 08.08 - Ryga (Łotwa)

9. runda - 12.09 - Vojens (Dania)

10. runda - 26.09 - Toruń (Polska)

Drużynowy Puchar Świata 2026

1. półfinał - 01.05 - Landshut (Niemcy)

2. półfinał - 07.08 - Ryga (Łotwa)

Finał - 29.08 - Warszawa (Polska)

Speedway Grand Prix 2 (IMŚJ)

1. finał - 10.07 - Malilla

2. finał - 31.07 - Łódź

3. finał - 11.08 - Vojens

Speedway of Nations 2

Finał - 22.05 - Praga (Czechy)

Speedway Grand Prix 3 (250cc)

Finał - 19.06 - Wrocław (Polska)

Speedway Grand Prix 4 (190cc)

Finał - 11.07 - Malilla (Szwecja)

