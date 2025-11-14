Tam Zmarzlik powalczy o mistrzostwo świata. Zaskakujące miejsce. Polacy zacierają ręce
Poznaliśmy kalendarz cyklu Speedway Grand Prix 2026. Bartosz Zmarzlik powalczy o siódmy tytuł mistrza świata na dziewięciu stadionach w Europie. Oficjalnie potwierdzono to, o czym spekulowano od dłuższego czasu. Nie będzie rundy w Gorzowie, czyli w miejscu, gdzie Zmarzlik się wychował. W zamian kibice otrzymali zupełnie nową lokalizację. - Nie mogę w to uwierzyć - piszą fani. Jest jeszcze jedna impreza, na którą Polacy czekają szczególnie.
Za nami spektakularny sezon Grand Prix, w którym zwycięstwo Bartosza Zmarzlika nad Bradym Kurtzem rozstrzygnęło się dopiero w ostatnim wyścigu w Vojens. Następnie poznaliśmy nowego promotora i kontrowersyjny wybór stałych dzikich kart. Teraz dostaliśmy kolejną garść nowych informacji.
Łódź zorganizuje mistrzostwa świata
Piętnastu stałych uczestników mistrzostw świata poznało kalendarz SGP na przyszłoroczny sezon. W zasadzie doszło tylko do dwóch zmian i to na polskim podwórku. Nie będzie rundy w Warszawie oraz Gorzowie. Zamiast tego będą dwie Motoareny. Wraca Toruń i debiutuje Łódź.
Zmagania w Łodzi odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. Najpierw 31 lipca zostanie zorganizowany 2. finał SGP2, a dzień później w tym samym miejscu rozstrzygnie się 7. runda dorosłego SGP. "Nie mogę w to uwierzyć, "świetna wiadomość", "będzie się działo" - piszą podekscytowani łódzcy kibice. Jednak nie jest to impreza, na którą najbardziej czekano.
Na to Polacy czekają najbardziej. Święto w stolicy
Kibice znów mają pretensje, że nawet goszcząc czterech australijskich zawodników w stawce nie postarano się o organizację rundy w Australii. Niektórzy kiwają głową na ponowny brak Cardiff w kalendarzu. Dwudniowa impreza w Manchesterze dostarczyła jednak tylu wrażeń, że nikt nawet nie myślał o zmianie koncepcji na kolejny sezon.
Tym, na co wszyscy najbardziej czekają, jest Drużynowy Puchar Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Finał w stolicy polskiego kraju odbędzie się 29 sierpnia. Nie zostanie on jednak poprzedzony barażem. 1 maja w Landshut oraz 7 sierpnia w Rydze odbędą się dwa półfinały DPŚ. Wiadomo już, że pewne miejsce w finale zapewnione mają dwie reprezentacja. Polska jako gospodarz i Australia jako aktualni mistrzowie świata.
Kalendarz FIM na sezon 2026
FIM Speedway Grand Prix 2026
1. runda - 2.05 - Landshut (Niemcy)
2. runda - 23.05 - Praga (Czechy)
3. runda - 05.06 - Manchester (Wielka Brytania)
4. runda - 06.06 - Manchester (Wielka Brytania)
5. runda - 20.06 - Wrocław (Polska)
6. runda - 11.07 - Malilla (Szwecja)
7. runda - 01.08 - Łódź (Polska)
8. runda - 08.08 - Ryga (Łotwa)
9. runda - 12.09 - Vojens (Dania)
10. runda - 26.09 - Toruń (Polska)
Drużynowy Puchar Świata 2026
1. półfinał - 01.05 - Landshut (Niemcy)
2. półfinał - 07.08 - Ryga (Łotwa)
Finał - 29.08 - Warszawa (Polska)
Speedway Grand Prix 2 (IMŚJ)
1. finał - 10.07 - Malilla
2. finał - 31.07 - Łódź
3. finał - 11.08 - Vojens
Speedway of Nations 2
Finał - 22.05 - Praga (Czechy)
Speedway Grand Prix 3 (250cc)
Finał - 19.06 - Wrocław (Polska)
Speedway Grand Prix 4 (190cc)
Finał - 11.07 - Malilla (Szwecja)