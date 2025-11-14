Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tam Zmarzlik powalczy o mistrzostwo świata. Zaskakujące miejsce. Polacy zacierają ręce

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Poznaliśmy kalendarz cyklu Speedway Grand Prix 2026. Bartosz Zmarzlik powalczy o siódmy tytuł mistrza świata na dziewięciu stadionach w Europie. Oficjalnie potwierdzono to, o czym spekulowano od dłuższego czasu. Nie będzie rundy w Gorzowie, czyli w miejscu, gdzie Zmarzlik się wychował. W zamian kibice otrzymali zupełnie nową lokalizację. - Nie mogę w to uwierzyć - piszą fani. Jest jeszcze jedna impreza, na którą Polacy czekają szczególnie.

Wiadomo już, gdzie Bartosz Zmarzlik powalczy o siódme złoto
Wiadomo już, gdzie Bartosz Zmarzlik powalczy o siódme złotoTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Za nami spektakularny sezon Grand Prix, w którym zwycięstwo Bartosza Zmarzlika nad Bradym Kurtzem rozstrzygnęło się dopiero w ostatnim wyścigu w Vojens. Następnie poznaliśmy nowego promotora i kontrowersyjny wybór stałych dzikich kart. Teraz dostaliśmy kolejną garść nowych informacji.

Łódź zorganizuje mistrzostwa świata

Piętnastu stałych uczestników mistrzostw świata poznało kalendarz SGP na przyszłoroczny sezon. W zasadzie doszło tylko do dwóch zmian i to na polskim podwórku. Nie będzie rundy w Warszawie oraz Gorzowie. Zamiast tego będą dwie Motoareny. Wraca Toruń i debiutuje Łódź.

Zmagania w Łodzi odbędą się na przełomie lipca i sierpnia. Najpierw 31 lipca zostanie zorganizowany 2. finał SGP2, a dzień później w tym samym miejscu rozstrzygnie się 7. runda dorosłego SGP. "Nie mogę w to uwierzyć, "świetna wiadomość", "będzie się działo" - piszą podekscytowani łódzcy kibice. Jednak nie jest to impreza, na którą najbardziej czekano.

Na to Polacy czekają najbardziej. Święto w stolicy

Kibice znów mają pretensje, że nawet goszcząc czterech australijskich zawodników w stawce nie postarano się o organizację rundy w Australii. Niektórzy kiwają głową na ponowny brak Cardiff w kalendarzu. Dwudniowa impreza w Manchesterze dostarczyła jednak tylu wrażeń, że nikt nawet nie myślał o zmianie koncepcji na kolejny sezon.

Tym, na co wszyscy najbardziej czekają, jest Drużynowy Puchar Świata na PGE Narodowym w Warszawie. Finał w stolicy polskiego kraju odbędzie się 29 sierpnia. Nie zostanie on jednak poprzedzony barażem. 1 maja w Landshut oraz 7 sierpnia w Rydze odbędą się dwa półfinały DPŚ. Wiadomo już, że pewne miejsce w finale zapewnione mają dwie reprezentacja. Polska jako gospodarz i Australia jako aktualni mistrzowie świata.

Kalendarz FIM na sezon 2026

FIM Speedway Grand Prix 2026

1. runda - 2.05 - Landshut (Niemcy)

2. runda - 23.05 - Praga (Czechy)

3. runda - 05.06 - Manchester (Wielka Brytania)

4. runda - 06.06 - Manchester (Wielka Brytania)

5. runda - 20.06 - Wrocław (Polska)

6. runda - 11.07 - Malilla (Szwecja)

7. runda - 01.08 - Łódź (Polska)

8. runda - 08.08 - Ryga (Łotwa)

9. runda - 12.09 - Vojens (Dania)

10. runda - 26.09 - Toruń (Polska)

Drużynowy Puchar Świata 2026

1. półfinał - 01.05 - Landshut (Niemcy)

2. półfinał - 07.08 - Ryga (Łotwa)

Finał - 29.08 - Warszawa (Polska)

Speedway Grand Prix 2 (IMŚJ)

1. finał - 10.07 - Malilla

2. finał - 31.07 - Łódź

3. finał - 11.08 - Vojens

Speedway of Nations 2

Finał - 22.05 - Praga (Czechy)

Speedway Grand Prix 3 (250cc)

Finał - 19.06 - Wrocław (Polska)

Speedway Grand Prix 4 (190cc)

Finał - 11.07 - Malilla (Szwecja)

Zobacz również:

Radosław Majewski, dyrektor Startu Gniezno.
Krajowa Liga Żużlowa

Najnowsze informacje o Starcie Gniezno. Mogą już o tym zapomnieć

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Dwóch żużlowców w strojach sportowych klubów oraz jeden członek obsługi technicznej, tło stanowi stadion sportowy z trybunami
Bartosz Zmarzlik i Brady KurtzPaweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Moto Arena w Łodzi
Moto Arena w ŁodziPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik w niebieskim kombinezonie i kasku jedzie motocyklem żużlowym po torze, w tle stoi grupa osób obserwujących wydarzenie.
Bartosz Zmarzlik w VojensPawel WilczynskiZdjęcia Paweł Wilczyński
Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja