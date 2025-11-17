"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wyniki tegorocznego plebiscytu

"As Sportu" to plebiscyt organizowany przez redakcję Interii Sport od 2021 roku. W premierowej edycji triumfatorem okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda, a następnie - aż trzy razy z rzędu - po najwyższy laur sięgała tenisistka Iga Świątek.

W tegorocznej edycji - której współorganizatorem jest tym razem również redakcja Polsatu Sport - do walki o uznanie Czytelników stanęło łącznie 38 kandydatur. Poniżej przedstawiamy nazwiska wszystkich nominowanych:

W pierwszym etapie zadaniem Czytelników jest wyłonienie czołowej szesnastki, która następnie będzie współzawodniczyć ze sobą w trybie pucharowym. Szczegółowe zasady dotyczące "Asa Sportu" znajdują się pod tym linkiem.

Ankieta związana z tym głosowaniem dostępna jest tutaj. W późniejszym czasie w niniejszym materiale znajdą się wyniki poszczególnych etapów plebiscytu - aż do wielkiego finału, który odbędzie się w dniach 15-17 grudnia.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Najlepsi otrzymają specjalne nagrody

Po zakończeniu plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trzech najlepszych sportowców otrzyma pamiątkowe statuetki. Dodatkowo zostaną przyznane też nagrody dla paralimpijczyka roku (laureat zostanie wybrany przez redakcję Interii Sport) oraz nagroda specjalna redakcji Polsatu Sport - będzie to wyróżnienie dla bohaterów wybranego sportowego wydarzenia 25-lecia w związku z przypadającym w 2025 roku jubileuszem 25-lecia stacji.

