"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wyniki tegorocznego plebiscytu

Paweł Czechowski

Oprac.: Paweł Czechowski

Rozpoczęła się piąta już edycja plebiscytu "As Sportu" - w tym roku organizowanego wspólnie przez redakcje Interii oraz Polsatu Sport. W rywalizacji o tytuł znalazło się łącznie 38 kandydatur, ale na koniec zwycięska będzie tylko jedna. Zapraszamy do śledzenia wyników poszczególnych etapów zmagań w niniejszym materiale.

Klaudia Zwolińska - jedna z nominowanych w plebiscycie "As Sportu"
Klaudia Zwolińska - jedna z nominowanych w plebiscycie "As Sportu"SAEED KHANAFP

"As Sportu" to plebiscyt organizowany przez redakcję Interii Sport od 2021 roku. W premierowej edycji triumfatorem okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda, a następnie - aż trzy razy z rzędu - po najwyższy laur sięgała tenisistka Iga Świątek.

W tegorocznej edycji - której współorganizatorem jest tym razem również redakcja Polsatu Sport - do walki o uznanie Czytelników stanęło łącznie 38 kandydatur. Poniżej przedstawiamy nazwiska wszystkich nominowanych:

Lista nominowanych sportowców do plebiscytu As Sportu 2025 na niebieskim tle, zawierająca nazwiska oraz współorganizatorów wydarzenia, logo i elementy graficzne powiązane z tematyką sportową.
"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" - wszyscy nominowaniInteria.plINTERIA.PL

W pierwszym etapie zadaniem Czytelników jest wyłonienie czołowej szesnastki, która następnie będzie współzawodniczyć ze sobą w trybie pucharowym. Szczegółowe zasady dotyczące "Asa Sportu" znajdują się pod tym linkiem.

Ankieta związana z tym głosowaniem dostępna jest tutaj. W późniejszym czasie w niniejszym materiale znajdą się wyniki poszczególnych etapów plebiscytu - aż do wielkiego finału, który odbędzie się w dniach 15-17 grudnia.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Najlepsi otrzymają specjalne nagrody

Po zakończeniu plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trzech najlepszych sportowców otrzyma pamiątkowe statuetki. Dodatkowo zostaną przyznane też nagrody dla paralimpijczyka roku (laureat zostanie wybrany przez redakcję Interii Sport) oraz nagroda specjalna redakcji Polsatu Sport - będzie to wyróżnienie dla bohaterów wybranego sportowego wydarzenia 25-lecia w związku z przypadającym w 2025 roku jubileuszem 25-lecia stacji.

Iga Świątek z trofeum za wygraną w Wimbledonie
