"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Poznaj zasady plebiscytu

Redakcja Interii Sport pierwszą edycją plebiscytu "As Sportu" zorganizowała w 2021 roku. Wówczas najlepszy w rywalizacji okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda. Pozostałe dwa miejsca na podium zajęły lekkoatletki: młociarka Anita Włodarczyk oraz oszczepniczka Maria Andrejczyk.

Kolejne lata przyniosły nam dominację Igi Świątek. Raszynianka zwyciężyła w 2022 i 2023 roku. W pierwszym przypadku tuż za nią znaleźli się skoczek narciarski Dawid Kubacki, a także biegaczka Natalia Bukowiecka (Kaczmarek). Rok później od Świątek nieznacznie gorsi okazali się siatkarz Aleksander Śliwka oraz tenisista Hubert Hurkacz.

W ubiegłym roku Świątek po raz trzeci z rzędu zdominowała plebiscyt i skompletowała "asowego hat-tricka". Tym razem po raz pierwszy w historii mieliśmy całkowicie kobiece podium. Na jego szczycie stanęła Świątek, a drugie miejsce zajęła specjalistka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław. Na trzecim stopniu podium stanęła natomiast kajakarka górska Klaudia Zwolińska.

Teraz plebiscyt powraca w kolejnej odsłonie - i jak zawsze nie może obyć się bez udziału Czytelników Interii. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami "Asa Sportu Interii i Polsatu Sport 2025".

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Zasady plebiscytu Interii

Pierwszą, zakończoną już fazą było wewnętrzne głosowanie redakcji Interii Sport, które pozwoliło wyłonić 38 pretendentów. Jak wygląda pełna lista nominowanych szczęśliwców? Można ją zobaczyć poniżej (szczegóły dotyczące kandydatów i kandydatek można znaleźć pod tym linkiem).

Agata Barwińska

Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski

Natalia Bukowiecka

Krzysztof Chmielewski

Zuzanna Cieślar

Patryk Dudek

Tomasz Fornal

Magdalena Fręch

Agata Kaczmarska

Martyna Klatt, Anna Puławska

Jakub Kochanowski

Marcin Komenda

Agnieszka Korneluk

Aleksandra Król-Walas

Robert Kubica

Bartosz Kurek

Wilfredo Leon

Robert Lewandowski

Jordan Loyd

Kamil Majchrzak

Natalia Maliszewska

Mikołaj Marczyk

Aleksandra Mirosław

Katarzyna Niewiadoma-Phinney

Ewa Pajor

Mateusz Ponitka

Aneta Rygielska

Kewin Sasak

Kamil Semeniuk

Vladimir Semirunnii

Pia Skrzyszowska

Magdalena Stysiak

Wojciech Szczęsny

Julia Szeremeta

Iga Świątek

Bartosz Zmarzlik

Klaudia Zwolińska

Maria Żodzik

W drugiej fazie, która trwa od 17 do 24 listopada, każdy Czytelnik może wypełnić ankietę wielokrotnego wyboru, w którym wskaże, jacy sportowcy powinni znaleźć się w czołowej szesnastce plebiscytu. Następnie odbywać się będą kolejne rundy fazy pucharowej, w której dani kandydaci będą walczyć w systemie drabinki turniejowej w 1/8 finału oraz ćwierćfinałach, półfinałach, starciu o trzecią pozycję i finale. Odpowiednie daty prezentujemy tutaj:

1/8 finału: 26 listopada - 3 grudnia

Ćwierćfinały: 4-7 grudnia

Półfinały: 8-9 i 10-11 grudnia

Walka o trzecie miejsce: 13-14 grudnia

Finał: 15-17 grudnia

Wspomnianą ankietę wielokrotnego wyboru można wypełnić poniżej. Z kolei szczegółowy regulamin plebiscytu dostępny jest pod tym linkiem.

