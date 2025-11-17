"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Poznaj zasady plebiscytu
Rozpoczyna się piąta edycja plebiscytu "As Sportu" organizowanego przez redakcję sportową Interii, tym razem również przy współudziale redakcji Polsatu Sport. Podobnie jak kilkanaście miesięcy temu wraz z Czytelnikami portalu wybierzemy najlepszego polskiego sportowca kończącego się roku. Poznaj zasady głosowania i nie zapomnij wziąć udziału w ankiecie! Absolutnie każdy głos ma tutaj wielkie znaczenie.
Redakcja Interii Sport pierwszą edycją plebiscytu "As Sportu" zorganizowała w 2021 roku. Wówczas najlepszy w rywalizacji okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda. Pozostałe dwa miejsca na podium zajęły lekkoatletki: młociarka Anita Włodarczyk oraz oszczepniczka Maria Andrejczyk.
Kolejne lata przyniosły nam dominację Igi Świątek. Raszynianka zwyciężyła w 2022 i 2023 roku. W pierwszym przypadku tuż za nią znaleźli się skoczek narciarski Dawid Kubacki, a także biegaczka Natalia Bukowiecka (Kaczmarek). Rok później od Świątek nieznacznie gorsi okazali się siatkarz Aleksander Śliwka oraz tenisista Hubert Hurkacz.
W ubiegłym roku Świątek po raz trzeci z rzędu zdominowała plebiscyt i skompletowała "asowego hat-tricka". Tym razem po raz pierwszy w historii mieliśmy całkowicie kobiece podium. Na jego szczycie stanęła Świątek, a drugie miejsce zajęła specjalistka od wspinaczki sportowej Aleksandra Mirosław. Na trzecim stopniu podium stanęła natomiast kajakarka górska Klaudia Zwolińska.
Teraz plebiscyt powraca w kolejnej odsłonie - i jak zawsze nie może obyć się bez udziału Czytelników Interii. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami "Asa Sportu Interii i Polsatu Sport 2025".
"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Zasady plebiscytu Interii
Pierwszą, zakończoną już fazą było wewnętrzne głosowanie redakcji Interii Sport, które pozwoliło wyłonić 38 pretendentów. Jak wygląda pełna lista nominowanych szczęśliwców? Można ją zobaczyć poniżej (szczegóły dotyczące kandydatów i kandydatek można znaleźć pod tym linkiem).
- Agata Barwińska
- Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski
- Natalia Bukowiecka
- Krzysztof Chmielewski
- Zuzanna Cieślar
- Patryk Dudek
- Tomasz Fornal
- Magdalena Fręch
- Agata Kaczmarska
- Martyna Klatt, Anna Puławska
- Jakub Kochanowski
- Marcin Komenda
- Agnieszka Korneluk
- Aleksandra Król-Walas
- Robert Kubica
- Bartosz Kurek
- Wilfredo Leon
- Robert Lewandowski
- Jordan Loyd
- Kamil Majchrzak
- Natalia Maliszewska
- Mikołaj Marczyk
- Aleksandra Mirosław
- Katarzyna Niewiadoma-Phinney
- Ewa Pajor
- Mateusz Ponitka
- Aneta Rygielska
- Kewin Sasak
- Kamil Semeniuk
- Vladimir Semirunnii
- Pia Skrzyszowska
- Magdalena Stysiak
- Wojciech Szczęsny
- Julia Szeremeta
- Iga Świątek
- Bartosz Zmarzlik
- Klaudia Zwolińska
- Maria Żodzik
As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Zagłosuj i wybierz najlepszego sportowca roku!
W drugiej fazie, która trwa od 17 do 24 listopada, każdy Czytelnik może wypełnić ankietę wielokrotnego wyboru, w którym wskaże, jacy sportowcy powinni znaleźć się w czołowej szesnastce plebiscytu. Następnie odbywać się będą kolejne rundy fazy pucharowej, w której dani kandydaci będą walczyć w systemie drabinki turniejowej w 1/8 finału oraz ćwierćfinałach, półfinałach, starciu o trzecią pozycję i finale. Odpowiednie daty prezentujemy tutaj:
- 1/8 finału: 26 listopada - 3 grudnia
- Ćwierćfinały: 4-7 grudnia
- Półfinały: 8-9 i 10-11 grudnia
- Walka o trzecie miejsce: 13-14 grudnia
- Finał: 15-17 grudnia
Wspomnianą ankietę wielokrotnego wyboru można wypełnić poniżej. Z kolei szczegółowy regulamin plebiscytu dostępny jest pod tym linkiem.