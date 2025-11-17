Hajto nie gryzł się w język. Poszło o zachowanie kibiców na Narodowym. "Ze skrajności w skrajność"

Zaraz po zakończeniu spotkania Polska - Holandia (1:1) rozpętała się wielka burza. Członkowie kibicowskiego stowarzyszenia "To My Polacy" przekazali, że policja nie pozwoliła wnieść im na Stadion Narodowy patriotycznej oprawy z orłem. Oprócz tego funkcjonariusze mieli przeprowadzać bardzo szczegółowe, wręcz przesadne i nieetyczne kontrole fanów, którzy w organizowany sposób dopingowali drużynę Jana Urbana podczas spotkania.

Ostatecznie do około 60. minuty atmosfera na obiekcie w Warszawie była kapitalna. Niestety później sfrustrowani kibice wyrzucili na płytę boiska kilka rac. - Generalnie, z jakiegoś nieznanego nam powodu, zostaliśmy wręcz zdeptani. Była przygotowana cudowna, patriotyczna oprawa. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, przygotowania trwały od dłuższego czasu, a w dzień meczu dowiedzieliśmy się, że decyzją służb mundurowych nie będzie gniazda i nie będziemy mogli wnieść oprawy. To decyzja dla nas kompletnie niezrozumiała - mówił Mateusz Pilecki dla "Kanału Sportowego", przedstawiciel stowarzyszenia.

Od kilku dni nie milką echa tej sprawy. W niedzielę swoją opinię przedstawił również Tomasz Hajto, który zdecydowanie wstawił się za zagorzałymi sympatykami drużyny narodowej.

- Dogadujesz się z kimś, że prowadzi stowarzyszenie. Oni mówią: Zrobimy wam piękną oprawę, zaproście nas. Chcą (kibice - red.) wprowadzić piękną flagę orła, husarię. Jaki jest problem, żeby ich wpuścić i pokazać, że polski kibic rewelacyjnie kibicuje? Bo polski kibic na reprezentacji kibicuje rewelacyjnie, pamiętam to od zawsze - powiedział w programie "Cafe Futbol".

Jeśli ktoś ci tego zabrania, to za chwilę pojawia się frustracja. "Dobra, skoro wy nam nie pozwalacie, a coś ustaliliśmy, to my wam rzucimy race"

Po chwili były kadrowicz znów podkreślił swoje wsparcie dla fanów. - Ja bym nie przesadzał, że ktoś nam stadion zawiesi o tę jedną racę. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność, bo się nic wielkiego nie stało. PZPN nie ma pieniędzy, żeby karę finansową zapłacić? Nie za takie rzeczy płaciliśmy kary - dopytywał.

Na koniec Hajto wystosował jasny apel: - Wpuśćmy tych ludzi, niech normalnie kibicują. Polski kibic na reprezentacji jest fenomenalny. Piłki nie ma bez kibiców.

W poniedziałek "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Maltą w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Relacja na żywo oraz materiały z tego spotkania dostępne będą w Interii Sport.

