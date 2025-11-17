Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hajto nie gryzł się w język. Poszło o zachowanie kibiców na Narodowym. "Ze skrajności w skrajność"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W piątek reprezentacja Polski remisem 1:1 z Holandią dała nam mnóstwo radości. Niestety jednym z głośniejszych tematów po ostatnim gwizdku jest zachowanie kibiców, którzy najprawdopodobniej w geście protestu wrzucili na murawę race. Do całej sprawy podczas niedzielnego programu "Cafe Futbol" odniósł się Tomasz Hajto. - Ja bym nie przesadzał, że ktoś nam stadion zawiesi o tę jedną racę - stwierdził.

Tomasz Hajto, kibice reprezentacji Polski
Tomasz Hajto, kibice reprezentacji PolskiAntoni Byszewski / Arena Akcji/NEWSPIX.PL / ACIEJ GILEWSKI / 058sport.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Zaraz po zakończeniu spotkania Polska - Holandia (1:1) rozpętała się wielka burza. Członkowie kibicowskiego stowarzyszenia "To My Polacy" przekazali, że policja nie pozwoliła wnieść im na Stadion Narodowy patriotycznej oprawy z orłem. Oprócz tego funkcjonariusze mieli przeprowadzać bardzo szczegółowe, wręcz przesadne i nieetyczne kontrole fanów, którzy w organizowany sposób dopingowali drużynę Jana Urbana podczas spotkania.

Ostatecznie do około 60. minuty atmosfera na obiekcie w Warszawie była kapitalna. Niestety później sfrustrowani kibice wyrzucili na płytę boiska kilka rac. - Generalnie, z jakiegoś nieznanego nam powodu, zostaliśmy wręcz zdeptani. Była przygotowana cudowna, patriotyczna oprawa. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, przygotowania trwały od dłuższego czasu, a w dzień meczu dowiedzieliśmy się, że decyzją służb mundurowych nie będzie gniazda i nie będziemy mogli wnieść oprawy. To decyzja dla nas kompletnie niezrozumiała - mówił Mateusz Pilecki dla "Kanału Sportowego", przedstawiciel stowarzyszenia.

Hajto grzmi ws. Lewandowskiego. "Nie może być specjalnych zasad!"Polsat Sport

Hajto zaczął mówić o tym, co kibice zrobili na Narodowym. Zaskoczył wszystkich. Jest apel do PZPN-u

Na incydent ten zareagował PZPN. "W szczególności nie ma naszej zgody na odpalanie i rzucanie rac - są to działania niedopuszczalne i nie będą przez nas tolerowane" - ogłaszano zaraz po ostatni gwizdku. Kilka słów w tym temacie powiedział także sam Urban: - Proszę sobie wyobrazić, że mamy grać baraż u siebie, a mamy zamknięty stadion. No nie... po co to? Nikomu to niepotrzebne. Ale do niektórych to nie dociera.

Od kilku dni nie milką echa tej sprawy. W niedzielę swoją opinię przedstawił również Tomasz Hajto, który zdecydowanie wstawił się za zagorzałymi sympatykami drużyny narodowej.

- Dogadujesz się z kimś, że prowadzi stowarzyszenie. Oni mówią: Zrobimy wam piękną oprawę, zaproście nas. Chcą (kibice - red.) wprowadzić piękną flagę orła, husarię. Jaki jest problem, żeby ich wpuścić i pokazać, że polski kibic rewelacyjnie kibicuje? Bo polski kibic na reprezentacji kibicuje rewelacyjnie, pamiętam to od zawsze - powiedział w programie "Cafe Futbol".

Jeśli ktoś ci tego zabrania, to za chwilę pojawia się frustracja. "Dobra, skoro wy nam nie pozwalacie, a coś ustaliliśmy, to my wam rzucimy race"
dodał.

Po chwili były kadrowicz znów podkreślił swoje wsparcie dla fanów. - Ja bym nie przesadzał, że ktoś nam stadion zawiesi o tę jedną racę. Nie popadajmy ze skrajności w skrajność, bo się nic wielkiego nie stało. PZPN nie ma pieniędzy, żeby karę finansową zapłacić? Nie za takie rzeczy płaciliśmy kary - dopytywał.

Na koniec Hajto wystosował jasny apel: - Wpuśćmy tych ludzi, niech normalnie kibicują. Polski kibic na reprezentacji jest fenomenalny. Piłki nie ma bez kibiców.

W poniedziałek "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Maltą w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Relacja na żywo oraz materiały z tego spotkania dostępne będą w Interii Sport.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Tomasz Kędziora w barwach reprezentacji Polski
Reprezentacja

O której godzinie mecz Malta - Polska? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Zawodnicy w czerwonych strojach stoją na murawie obok bramki, wokół której unoszą się kłęby dymu z rac świetlnych, w tle widać tłum kibiców oraz duże biało-czerwone flagi kibicowskie.
Race na PGE Narodowym, 15.11.2025 r.Michal Dubiel/REPORTEREast News
Mężczyzna w eleganckim płaszczu i zawiązanym czerwonym krawatem stoi na murawie stadionu piłkarskiego, za nim tłum kibiców na trybunach wypełnionych żółtymi flagami i transparentami.
Tomasz HajtoBartek SytaEast News
Tomasz Hajto
Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja