Nocny komunikat od Świątek wywołał poruszenie. Wiadomość tuż po BJK, ogłosiła koniec

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Reprezentacja Polski na czele z Igą Świątek spisała się świetnie w trakcie spotkań w ramach Pucharu Billie Jean King i zanotowały komplet zwycięstw nad Nowozelandkami i Rumunkami. Poza raszynianką z bardzo dobrej strony zaprezentowały się Linda Klimovicova, Katarzyna Kawa i Martyna Kubka. Triumfy pozwoliły Polkom przypieczętować awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup. Nocą, tuż po zakończeniu zmagań Świątek nadała komunikat, który wywołał niemałe poruszenie.

Iga ŚwiątekTomasz Kluczynski/ Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Polki były faworytkami w Billie Jean King Cup, zarówno w starciu z Nowozelandkami, jak i Rumunkami. W Gorzowie spisały się znakomicie i nie przegrały ani jednego spotkania, pewnie gwarantując sobie awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup. Show skradła tym razem debiutantka w kadrze - Linda Klimovicova.

Świetna forma Polek na BJK. Błyszczała nie tylko Iga Świątek

Zaprezentowała się ona na tyle dobrze w deblu z Martyną Kubką przeciwko Jade Otway i Erin Routliffe, że pod nieobecność Magdaleny Fręch i Magdy Linette trener Dawid Celt zdecydował, że to ona zmierzy się w singlu z Eleną Ruxandrą Berteą. Efekt? 6:2, 6:1 dla Polki i błyskawiczny triumf.

    Tym samym Iga Świątek nie musiała czuć, że ciężar odpowiedzialności za triumfy spada przede wszystkim na nią. A tego niejako obawiano się przed zmaganiami w Gorzowie, gdzie jak już wspomnieliśmy, nie przyjechały Linette i Fręch.

    Świątek nocą nadała komunikat. Zakończyła sezon 2025

    Niedługo po zakończeniu zmagań w Gorzowie Wielkopolskim Iga Świątek nocą opublikowała wpis, który wywołał niemałe poruszenie. Wiceliderka rankingu WTA podziękowała w nim za wsparcie w trakcie rozgrywek, a także króciutko podsumowała sezon 2025, który właśnie się dla niej zakończył.

    I to byłoby na tyle w sezonie 2025!! Więcej wkrótce. Teraz potrzebuję [emotikony snu i ładowania baterii]. Dziękuję Wam za wspaniały doping w Gorzowie Wielkopolskim. Dziękuję całemu zespołowi za świetny tydzień pełen energii i uśmiechu. Cel osiągnięty
    napisała na Instagramie Polka

    Wrzuciła przy tym dwa zdjęcia. Na pierwszym widać, jak cieszy się z triumfu. Na drugim natomiast uzupełnia energię, "wsuwając" kawałek pizzy. Nikt nie zasłużył na niego bardziej, niż Iga.

    Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Sezon 2025 Świątek kończy na pozycji wiceliderki rankingu WTA. Pierwsza od ponad roku pozostaje Aryna Sabalenka. Zdecydowanie najjaśniejszym momentem tego sezonu był historyczny triumf raszynianki na Wimbledonie. Po tytuły sięgnęła również w Cincinnati i Seulu.

    Tenis

    Iga ŚwiątekTomasz Kluczyński/ Arena AkcjiNewspix.pl
    Iga ŚwiątekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Iga ŚwiątekArtur WidakAFP

