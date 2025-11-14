Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nici z wielkiego powrotu. Kulisy rozstania, powiedział całą prawdę

Szymon Makowski

Mija właśnie pięć lat, odkąd Dominik Kubera opuścił macierzysty klub z Leszna. - To najgorsze, co mogło się przydarzyć Unii - przyznaje Piotr Baron w podcaście "Mówi się żużel". Kubera odszedł skonfliktowany do Orlen Oil Motoru Lublin. Według byłego menedżera cała sytuacja później odbiła się 18-krotnym mistrzom Polski czkawką. O powrocie 26-latka można na razie zapomnieć. - Nie wszystko mu odpowiadało. Pewnie nie za szybko wróci do Leszna - podkreśla aktualny szkoleniowiec PRES Toruń.

Dominik Kubera może już nigdy nie wrócić do Unii Leszno
Dominik Kubera może już nigdy nie wrócić do Unii LesznoTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

To już pięć lat, odkąd Dominik Kubera odszedł z FOGO Unii. Tyle właśnie spędził w Orlen Oil Motorze, trzykrotnie wygrywając z tym klubem rozgrywki ligowe. Z Lublina zdążył już jednak odejść, ale do Leszna nie wrócił.

Konflikt Kubery z Unią Leszno. "Nie za szybko wróci"

Kubera niedawno został ogłoszony jako nowy zawodnik Stelmet Falubazu Zielona Góra. Część kibiców zastanawia się, kiedy wróci do macierzystego klubu. - To niemożliwe. Chodzą plotki, że poprzedni prezes Unii odniósł się do niego w nieprzyjemny sposób. Tu jest kwestia pewnych emocji. Sądzę, że nie będzie ich stać w najbliższych latach na Kuberę. Zawsze będzie miał propozycje z klubów, które są najbogatsze. Unia nie ma takich perspektyw - mówił Rufin Sokołowski Interii Sport w zeszłym roku.

I choć dyrektor zarządzający FOGO Unii, Sławomir Kryjom, podkreślił kilkukrotnie, że jest otwarty na powrót Kubery do Leszna, wygląda na to, że od tamtego czasu niewiele się zmieniło. - Odejście Dominika Kubery z Leszna było najgorszym, co mogło się przydarzyć Unii. Takie jest życie. W tamtym okresie nie wszystko mu w klubie odpowiadało. Pewnie nie za szybko wróci do Leszna. Czas jednak leczy rany - wyjaśnia Piotr Baron w rozmowie z Jackiem Dreczką.

Baron o objęciu reprezentacji Polski

Kiedy w latach 2017-2020 obaj panowie ze sobą współpracowali, Kubera był dopiero na niemalże samym początku swojej kariery. Od tamtej pory z solidnego juniora stał się w pewnym momencie zawodnikiem numer dwa w Polsce tuż po Bartoszu Zmarzliku. Teraz po latach spędzonych w Lublinie czeka go przygoda w Zielonej Górze. - Życzę Dominikowi, by dalej się rozwijał, a każdą jego decyzję uszanuję. Znamy się od lat, więc nie ma dla mnie znaczenia, gdzie startuje - zaznacza Baron.

Część kibiców i ekspertów twierdzi, że Baron idealnie nadawałaby się na nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Odkąd Rafał Dobrucki zrezygnował ze sprawowania tej funkcji, PZM wciąż nie wybrał nowego trenera. Szkoleniowiec aktualnych mistrzów Polski z Torunia ukrócił jednak wszelkie spekulacje. - Nigdy takiej propozycji nie dostałem - kończy.

Szymon Makowski
Trzech żużlowców w kolorowych kombinezonach sportowych rozmawia ze sobą na tle toru żużlowego. Każdy zawodnik ubrany jest w specjalistyczny kombinezon z logotypami sponsorów, kaski w rękach lub na głowach, w tle widoczny fragment stadionu.
Od lewej: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Emil SajfutdinowTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwóch mężczyzn dyskutuje w otoczeniu technicznym, jeden ubrany w strój wyścigowy z logotypami sponsora FIM, drugi w ciemnej bluzie z okularami i czapką, na pierwszym planie widoczny wózek dziecięcy ozdobiony kolorowymi zabawkami.
Dominik Kubera z Krzysztofem Jankowskim przed Grand Prix w WarszawieTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Naburmuszony Dominik Kubera
Naburmuszony Dominik KuberaTrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
