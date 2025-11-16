Partner merytoryczny: Eleven Sports

Będzie wielki powrót po latach. Polak do wszystkiego się przyznał

Szymon Makowski

Kilka lat temu Patryk Dudek dokonał największej zmiany. Jego ojciec, Sławomir Dudek opuścił team polskiego mistrza świata. - Układ przestał funkcjonować. Potrzebne było nowe spojrzenie. - mówi 33-latek w Gazecie Pomorskiej. Roszada była zaskakująca, bo ojciec Dudka towarzyszył mu właściwie od początku kariery. Zawodnik PRES Toruń wrócił jednak do cyklu Grand Prix i teraz zapowiada powrót po latach.

Sławomir Dudek wraca do teamu Patryka Dudka
Sławomir Dudek wraca do teamu Patryka DudkaŁukasz Trzeszczkowski/Paweł WilczyńskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nie byłoby Patryka Dudka w tym miejscu, gdyby nie jego ojciec Sławomir. Kilka lat temu opuścił on szeregi swojego syna. I choć nadal jeździ za nim na zawody, to już nie tak często i nie przebywa w trakcie zawodów w parku maszyn. Teraz już wszystko jasne.

Będzie wielki powrót Sławomira Dudka

- W pewnym momencie przestaliśmy rozumieć żużel i zaczęliśmy się gubić, ten układ po prostu przestał funkcjonować - tłumaczy Patryk. Ówczesny zawodnik Falubazu Zielona Góra w poszukiwaniu formy rotował nie tylko silnikami, ale także osobami w teamie. U jego boku pojawił się choćby Marek Hućko. Od czerwca 2023 roku korzysta z rad Dariusza Sajdaka, z którym znaleźli sposób na wygrywanie. W przyszłym roku należy się jednak spodziewać wielkiego powrotu.

- Potrzebne było nowe spojrzenie, pojawił się Marek Hućko, potem Darek Sajdak. Pojawiły się również nowe obostrzenia i nie ma miejsca dla więcej niż trzech osób w teamie. Myślę jednak, że na Grand Prix tata będzie ze mną jeździł. Potrzebuję kogoś się poradzić, a z nim łatwiej mi pogadać niż z chłopakami z teamu. Inaczej się rozumiemy, a tata często widzi coś, czego inni nie dostrzegają - zauważa Dudek.

Dudek nie przedłużyłby kontraktu do 2027, gdyby nie Piotr Baron

Za Dudkiem, jak i za jego obecną drużyną z Torunia bardzo dobry sezon. "Apator" przerwał po trzech zwycięstwach z rzędu panowie Orlen Oil Motoru Lublin. Dudek był jednym z architektów tego sukcesu. To przede wszystkim na nim mógł polegać trener Piotr Baron. Mowa przecież o drugim najskuteczniejszym zawodniku PGE Ekstraligi. Statystycznie przegrał z Bartoszem Zmarzlikiem, ale na gali to on zgarnął statuetkę dla najlepszego polskiego żużlowca.

- Mógłbym teraz przytaknąć i powiedzieć "tak, było super", ale lubię też pogadać o drugiej stronie medalu i powiem, że nie zawsze wcale było kolorowo. Znowu wracamy do wyniku: wygrywaliśmy, było widowiska, nie było tak wiele punktów zapalnych, więc trochę to wszystko samo dobrze się układało. Toruń jako miasto też zaczął bardzo żyć żużlem. Ale jak ta drużyna zachowa się w trudniejszych momentach, to się dopiero przekonamy - zauważa 33-latek.

Polak jakiś czas temu przedłużył kontrakt w Toruniu. Kluczem w rozmowach negocjacyjnych była osoba Piotra Barona. - Jest tak dobrze u nas, bo jest trener Piotr Baron. Nie przedłużyłbym kontraktu w Toruniu aż do 2027 roku, gdybym nie miał pewności, że dalej będę z nim współpracował. Wszyscy chyba dla niego zostaliśmy na kolejne dwa lata, bo dla zawodników to gwarancja, że będzie stabilnie i przewidywalnie - kwituje.

Piotr Baron
Piotr BaronŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwóch żużlowców w czerwono-białych strojach oraz kaskach jadących obok siebie po torze, ich ubrania oraz motocykle są pokryte błotem, sugerując intensywną rywalizację sportową.
Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek w finale SON 2025.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy dynamicznie pokonujący zakręt na torze, ubrany w żółty kask i granatowy kombinezon, w tle widoczne barwy klubowe oraz tablica z napisem Rybnik, w lewym rogu widać ujęcie portretowe sportowca w czapce z logiem Monster.
Patryk DudekMaster Falubaz#692Zdjęcia Paweł Wilczyński
