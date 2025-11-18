Motor Lublin nie daje za wygraną. Pojawiły się nowe informacje ws. Bartosza Zmarzlika

Po zamknięciu składu na 2026 priorytetem dla Orlen Oil Motoru Lublin jest przedłużenie wygasającego z końcem października przyszłego roku kontraktu prezesa Bartosza Zmarzlika. Od osoby z otoczenia 6-krotnego mistrza słyszymy, że prezes Jakub Kępa chciałby zawrzeć nową, 2-letnią umowę ważną do końca października 2028.

2-letni kontrakt Zmarzlika z Motorem mało realny

Zmarzlik zna plany prezesa, ale wciąż nie dał mu żadnej odpowiedzi. Wiemy, że 2-letni kontrakt jest raczej mało realny. Żużlowiec jeśli już, to wolałby roczną umowę, a jeśli dalej jego relacje z prezesem Kępą będą dobre, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, by ją przedłużyć.

Bo właśnie relacje panów odegrają tutaj kluczową rolę. Zmarzlik zdecydował się opuścić Stal Gorzów ze względu na to, jak został potraktowany przez szefa klubu i nawet przeprosiny prezesa nie naprawiły relacji. "Przebaczam, ale nie zapominam", skwitował kiedyś całe zajście Zmarzlik i przy pierwszej nadarzającej się okazji odszedł do Lublina.

Wtedy Motor Lublin chce załatwić sprawę kontraktu Zmarzlika

I teraz w Motorze robią wszystko, żeby stworzyć dobry grunt pod rozmowy. Problem w tym, że nie idzie i nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego Zmarzlik jeszcze nie podjął decyzji. Tym bardziej że na horyzoncie nie widać żadnej innej alternatywy poza Betard Spartą Wrocław. Tam jednak byłby problem polegający na tym, że w Sparcie jeżdżą Brady Kurtz i Artiom Łaguta, czyli najwięksi rywale Zmarzlika. Startując z nimi, mógłby więcej stracić niż zyskać.

Oczywiście Motor nie może lekceważyć sytuacji i osiadać na laurach, bo Zmarzlik ma tylko jedną drogę ucieczki. I właśnie dlatego prezes Kępa chciałby mieć papier z kolejną umową przed świętami. Jest też jednak plan B. - Taką datą graniczną będzie pewnie wyjazd Motoru na zgrupowanie w ciepłe kraje. Rok temu na podobnym obozie wyjaśniła się kwestia Bartka i Dominika Kubery. Tam będzie dużo czasu na rozmowy - mówi nam nasz informator.

Jak on to zrobił? TOP 10 akcji 11. kolejki Orlen Superligi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zmarzlik poprzednim razem powiedział "tak"

Przypomnijmy, że wtedy Zmarzlik dał zielone światło do podpisania nowej umowy, a Kubera w zasadzie uciął temat i Motor musiał zrewidować plany związane z huczną konferencją. Chciał na niej ogłosić dwa kontrakty, skończyło się na jednym.

Sądząc po braku zdecydowania Zmarzlika można założyć, że teraz też wszystko wyjaśni się na ostatni moment. Sprawa jest oczywista. Jeśli Zmarzlik powie "tak", to Motor dalej będzie budował zespół wokół niego. Jeśli Motor dostanie odpowiedź przeczącą, będzie to znak, że Zmarzlik jest w Sparcie. Inne opcje na razie nie wchodzą w rachubę. Stal Gorzów potrzebuje czasu, żeby odbudować wiarygodność.

Prezes Motoru Jakub Kępa z Pawłem Zmarzlikiem, bratem Bartosza. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jakub Kępa, prezes Orlen Oil Motoru Lublin. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik już negocjuje kontrakt na 2027. Prezes Motoru chce 2-letniej umowy, ale są inni chętni. Łukasz Trzeszczkowski/Paweł Wilczyński Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski