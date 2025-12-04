Kulisy transferu Polaka. To dlatego odszedł z klubu, powiedział otwarcie

Wiele wskazuje na to, że H. Skrzydlewska Orzeł kolejny sezon spędzi na walce o utrzymanie w fazie play-down. Skład w Łodzi znów uległ całkowitej zmianie, a bardzo dużo zależeć będzie od polskiej formacji seniorskiej.

Orzeł Łódź szybko załatwił ten transfer. Zamieszanie ze Stalą Rzeszów

Tę uzupełnił Marcin Nowak, jednocześnie wracając do klubu z centralnej Polski. - Wystarczyło jedno spotkanie. Na drugi dzień zadzwoniłem do prezesa, że w to wchodzę i tak to załatwiliśmy - ujawnia 30-latek. Nowak de facto był jedną z najlepszych możliwych opcji na rynku, gdy mowa o polskich zawodnikach.

Wychowanka Unii Leszno łączono wcześniej chociażby z Hunters PSŻ-em Poznań, a w międzyczasie jego przyszłość w Rzeszowie wciąż był niejasna. W Texom Stali zmieniał się właściciel i nie wiadomo było, ile tak naprawdę nowy zarząd będzie w stanie przeznaczyć pieniędzy na zespół w przyszłym roku. Przez ten czas w grę wchodziły przeróżne koncepcje składu. Nawet te z Nowakiem włącznie.

To dlatego Nowak odszedł ze Stali. Teraz mówi o swoim celu na kolejny sezon

Poza tym sam Nowak miał jednak własne przemyślenia i plany nie do końca związane z kontynuacją jazdy w Rzeszowie. - Ja i klub byliśmy otwarci na rozmowy, ale bardzo ważnym czynnikiem okazała się rodzina - wyjaśnia. - Mieszkam w Lesznie, a do Rzeszowa mam 550 kilometrów. Do Łodzi jest zdecydowanie bliżej i czas, który zaoszczędzę na podróżach będę mógł poświęcić rodzinie. To dla mnie bardzo ważne - zaznacza nowy zawodnik Orła.

Mowa przecież o żużlowcu, który w ostatnich dwóch latach na poziomie 2. Ekstraligi był mocnym punktem Stali. Szczególnie na własnym torze. Podobnie zresztą było w sezonie, po którym odchodził z Łodzi. - Moim atutem będzie znajomość tego toru. Bardzo mi zależy na tym, bym utrzymywał stabilną i wysoką formę. Wiem, że stać mnie na wyniki na poziomie 10-12 punktów - kwituje.

Marcin Nowak Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Marcin Nowak Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

SSC Napoli - Cagliari Calcio. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport