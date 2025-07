Finalnie obolały nastolatek zdołał wrócić do gry. Wraz z Amerykaninem wygrał drugą partię, doprowadzając do remisu. Potem do akcji znów wkroczył lekarz. Nie pozwolił on kontynuować pojedynku wyraźnie oszołomionemu Alejandro Arcili, w związku z czym doszło do kreczu. Kolumbijczyk nie chciał przyjąć tego do wiadomości. Sprawiał wrażenie niezadowolonego i gestykulował w kierunku głównego sędziego. Jego upór na nic jednak nie dał.